Afinal, que idade tem Teresa Silva? A resposta vai surpreender

Teresa Silva está de volta à casa mais vigiada do país e chega ao “Big Brother All Stars” decidida a provar que a idade não é um obstáculo para quem ainda tem vontade de jogar. Aos 58 anos, a mãe de Tierry Vilson, conhecido pela participação na “Casa dos Segredos 4”, aceitou o desafio de entrar no “Big Brother All Stars”, da TVI.

À entrada para esta nova aventura, a concorrente foi entrevistada por Maria Botelho Moniz e não deixou passar em branco as críticas de quem considera que já não terá idade para este tipo de desafios.

“Há quem diga que já não tenho idade para estas coisas”, terá comentado Teresa, antes de deixar uma resposta bem mais confiante: “Eu acho que agora estou no ponto!”

Aos 58 anos, Teresa Silva assume assim o desafio de regressar ao reality show vários anos depois da sua primeira participação. Em 2020, quando entrou no “Big Brother”, tinha 52 anos e acabou por ser expulsa durante a competição.

O regresso acontece agora num formato particularmente exigente. O “Big Brother All Stars”, apresentado por Maria Botelho Moniz, reúne alguns dos concorrentes mais marcantes das várias edições do reality show em Portugal. A apresentadora já revelou que o elenco inclui vencedores, finalistas e figuras que ficaram na memória do público.

Veja também todos os concorrentes do Big Brother All Stars.