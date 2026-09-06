Surpresa! Mãe de conhecido ex-concorrente “troca” cadeira de comentadora por aventura no Big Brother All Stars

Teresa Silva tem sido uma presença assídua nos painéis de comentadores das várias edições de reality shows da TVI. Desta vez, porém, troca essa cadeira por uma nova aventura: a participação no Big Brother All Stars.

De concorrente a comentadora: uma trajetória marcada pela autenticidade

Tresea Silva ficou conhecida do público português como concorrente no Big Brother 2020 e, mais tarde, no Big Brother – Duplo Impacto. Desde que entrou pela primeira vez na casa mais mediática da televisão portuguesa, conquistou os telespectadores pela sua frontalidade, pela firmeza com que defende as suas opiniões e por uma autenticidade que nunca escondeu.

Estas mesmas qualidades acompanharam-na depois na transição para o outro lado do ecrã, quando assumiu o papel de comentadora. Agora, é precisamente essa cadeira de comentadora que troca por um novo desafio.

O filho Tierry Vilson também é rosto conhecido dos realities

A ligação de Teresa Silva ao universo dos reality shows não fica por aqui. Tierry Vilson, filho da ex-concorrente, participou na quarta edição da Casa dos Segredos, tendo entrado no formato com um segredo que partilhava com Sofia Sousa: «temos uma filha em comum».

Hoje, o percurso familiar ganhou já novos contornos, com Tierry Vilson a ter dado três netos a Teresa Silva.