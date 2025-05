Nova Teresa Silva? Comentadora para Internet ao anunciar mudança drástica

Teresa Silva revelou uma transformação pessoal ao adotar uma nova alimentação, afirmando sentir-se "muito melhor".

Momento de mudança : A comentadora do Big Brother 2025 partilhou o momento nas redes sociais com a frase: «Se for preciso mudar, mude!».

Os seguidores encheram Teresa de elogios, destacando a sua aparência mais leve e confiante: «Arrasadora», disseram.

A comentadora do Big Brother 2025, Teresa Silva, está a viver uma fase de renovação pessoal e partilhou com os seguidores nas redes sociais que decidiu alterar de forma significativa a sua rotina. A revelação foi feita esta quarta-feira, através do Instagram, onde mostrou estar visivelmente mais confiante e feliz.

«Se for preciso mudar, mude!», escreveu Teresa na legenda de uma série de fotografias em que surge com um ar radiante. A grande transformação, explicou, está relacionada com a alimentação: «Resolvi fazer uma grande mudança na minha alimentação e sinto-me muito melhor!»

A ex-concorrente e agora comentadora não esconde o entusiasmo pelos resultados alcançados, afirmando: «Os resultados são a maior motivação.» A publicação foi recebida com entusiasmo por parte dos fãs, que encheram a caixa de comentários com elogios como: «Eu gostava de ter essa força de vontade», «Linda», «Cada vez mais gira» e «Arrasadora».

Veja agora as imagens na galeria e descubra a nova Teresa Silva – mais confiante, saudável e inspiradora do que nunca.

Veja também:

Ninguém esperava. Márcia Soares choca com desabafo surpreendente: «Já me está a cansar...» - Big Brother - TVI