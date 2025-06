Cada vez melhor. Esta era Teresa Silva há 40 anos... e vai espantar-se com as diferenças

Teresa Silva, conhecida pela sua participação no Big Brother 2020 e no Big Brother - Duplo Impacto, e atualmente comentadora do Big Brother 2025, tem partilhado com os seguidores vários momentos do seu quotidiano nas redes sociais. No entanto, uma publicação destacou-se de forma especial: a celebração dos 40 anos de casamento com o marido e pai dos seus filhos, Jorge.

No Instagram, Teresa tem um vídeo comovente onde reúne diversas fotografias que ilustram a sua história de vida ao lado de Jorge. Entre imagens de viagens marcantes e momentos mais antigos, o destaque vai para uma fotografia rara do dia do casamento, realizado há quatro décadas.

A publicação tocou os seguidores, que elogiaram a longevidade da relação e a ternura das imagens partilhadas. Teresa Silva tem sido um rosto cada vez mais próximo do público, e este registo íntimo reforça a ligação com quem a acompanha desde os tempos do BB2020.