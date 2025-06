Férias no paraíso transformam-se em 'pesadelo'? Teresa Silva indignada com viagem de sonho: «Fomos enganados»

Teresa Silva e o marido, Jorge Silva, rumaram a Punta Cana, mas precisamente a Bávaro, para desfrutarem de umas férias paradisíacas e puderem tirar o maior proveito de uns dias de praia, longe da agitação do trabalho e da cidade. Contudo, aquele que parecia ser um destino de sonho, rapidamente se tornou num pesadelo.

Ao chegar ao destino, o casal foi surpreendido com uma situação muito desagradável, que fez questão de expor, através das redes sociais. A comentadora do Big Brother e o marido deram conta que o estado da água do mar não era o melhor. «Só para avisar que na praia é impossível tomar banho, a praia parece um charco. A água cheira mal, completamente acastanhada, não tem nada das cores que estão à espera», disse Teresa Silva, num vídeo que partilhou nas stories do Instagram.

Jorge Silva prosseguiu, realçando que sabia que as praias daquela região podiam estar interditas devido ao sargaço, mas não deixou de lamentar a situação, uma vez que as expectativas para estas férias eram altas. «Desta vez, fomos completamente enganados porque quem gostar de praia e fizer oito horas de avião como nós, chega aqui e nem se pode tomar banho. Fazer oito horas de avião para estar a fazer piscina... sinceramente, fui enganado. Fui enganado entre aspas porque, efetivamente, assinei uma declaração a dizer que tomava conhecimento que isto podia estar interdito», completou.

Nova Teresa Silva? Comentadora do Big Brother anuncia mudança

A comentadora do Big Brother 2025, Teresa Silva, está a viver uma fase de renovação pessoal e partilhou com os seguidores nas redes sociais que decidiu alterar de forma significativa a sua rotina. A revelação foi feita esta quarta-feira, através do Instagram, onde mostrou estar visivelmente mais confiante e feliz.

«Se for preciso mudar, mude!», escreveu Teresa na legenda de uma série de fotografias em que surge com um ar radiante. A grande transformação, explicou, está relacionada com a alimentação: «Resolvi fazer uma grande mudança na minha alimentação e sinto-me muito melhor!»

A ex-concorrente e agora comentadora não esconde o entusiasmo pelos resultados alcançados, afirmando: «Os resultados são a maior motivação.» A publicação foi recebida com entusiasmo por parte dos fãs, que encheram a caixa de comentários com elogios como: «Eu gostava de ter essa força de vontade», «Linda», «Cada vez mais gira» e «Arrasadora».

