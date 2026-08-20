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«O coração dói...»: Teresa Silva abre o coração num desabafo que emociona sobre o filho

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«O coração dói...»: Teresa Silva abre o coração num desabafo que emociona sobre o filho - Big Brother
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Teresa Silva não escondeu as saudades que sente do filho, Tierry Vilson, e partilhou um desabafo carregado de emoção. A comentadora do Big Brother Verão revelou como tem vivido a distância e confessou que o coração de mãe não consegue esconder a falta que sente.

Tierry Vilson encontra-se atualmente no Dubai e, apesar de Teresa Silva saber que o filho está bem, a distância parece pesar cada vez mais. A comentadora decidiu recordar alguns momentos vividos em família e partilhar com os seguidores aquilo que estava a sentir.

Juntamente com várias fotografias do filho, Teresa Silva escreveu uma mensagem sentida, dirigida diretamente a Tierry. «Filho, hoje acordei assim! Medi a distância que nos separa e que me deixa tantas saudades dos nossos momentos, do aconchego da família, do estar só perto!», começou por revelar.

A comentadora admite que não deixa de estar tranquila por saber que o filho está bem, mas isso não chega para atenuar as saudades. «Sei que estás bem, que estão todos bem, mas o coração dói...», confessou.

Teresa Silva aproveitou ainda para explicar que a palavra “distância” parece pequena perante aquilo que sente neste momento. «Estava a rever as nossas fotos e senti que a palavra 'distância' não explica o quão longe é!», desabafou.

No final, a comentadora assumiu aquilo que muitos pais certamente reconhecem: «Sou mãe galinha».

Um desabafo particularmente emotivo, que mostra o lado mais sensível de Teresa Silva e a falta que sente de ter o filho por perto.

Veja a publicação.

 

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