Quem é ele? Teresa Silva mostra o filho: «Que nunca aparece»

Teresa Silva, comentadora do Big Brother 2025 e ex-concorrente da edição de 2020, emocionou e chocou os seguidores esta semana ao partilhar uma imagem inédita nas redes sociais com o filho que raramente aparece em público. A publicação surgiu como resposta a uma pergunta frequente que a comentadora recebe nas redes socias: «Porque o outro filho nunca aparece?». Teresa Silva não hesitou em esclarecer e partilhou uma fotografia em que surge sorridente ao lado do filho mais reservado em resposta à «provocação»: «Não aparece, mas está sempre presente em tudo!».

A imagem comoveu os fãs, que rapidamente encheram a caixa de comentários com elogios:«Tem cara de tímido», «É a cara da mãe» e «Lindos» foram algumas das reações deixadas pelos seguidores.

A comentadora também mostrou o seu filho «conhecido» Tierry, que participou na quarta da edição da Casa dos Segredos, em 2013, e carregava um segredo em com com Sofia Sousa: «Temos uma filha», Yasmin Dafne, agora com 11 anos.

Relembre-se da sua passagem pela casa mais vigiada do País:

