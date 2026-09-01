Esqueça as lacas! Cara Conhecida revela truque acessível e fácil para acabar com os "cabelinhos rebeldes"
- Bárbara Francisco
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Esta famosa portuguesa revelou o segredo para acabar com os cabelinhos rebeldes junto à raiz de forma rápida e acessível.
Teresa Silva revelou um segredo capilar do qual não abdica. O truque foi partilhado através de um vídeo publicado nas redes sociais, onde a ex-concorrente do Big Brother e comentadora foi entrevistada por Karlos Wendell, um conhecido cabeleireiro brasileiro.
No vídeo, Teresa Silva começou por contar os cuidados que tem com o cabelo, revelando que a sua rotina capilar é mais simples do que se possa imaginar, até porque a experiência profissional lhe permite dispensar grande parte dos produtos habituais.
«Não faço assim nada de especial. Eu fui cabeleireira durante muitos anos e normalmente sou eu que cuido o meu cabelo. No meu caso, acho que raramente uso máscara. Cada vez que uso a máscara efetivamente fico ali dois minutinhos com ela e sinto com estes cabelinhos que me estão a nascer ficam todos muito mais caídinhos.»
Por fim, Teresa Silva revelou o truque do qual não abdica e que garante ser um sucesso para acabar com os "baby hairs no ar", aqueles cabelinhos mais curtos e rebeldes que teimam em espetar-se junto à raiz.
«Pronto. Olha, vou-te dar uma dica. Eu quando quero baixar os cabelos, eu não meto laca. Eu ponho um bocadinho de creme do corpo nas mãos e faço assim. Eles baixam.»
Uma alternativa simples e acessível à laca tradicional, que a ex-concorrente do Big Brother garante resultar sempre que precisa de domar os fiozinhos mais rebeldes.
Veja aqui o vídeo: