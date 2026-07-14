O inesperado aconteceu. Filho de Pedro Jorge vive mudança radical e este foi o resultado

Ao Minuto

17:33
Mariana Sá arrasa Tatiana: «Vem para aqui a pensar que sabe mais que todos» - Big Brother
07:02

Mariana Sá arrasa Tatiana: «Vem para aqui a pensar que sabe mais que todos»

17:06
João Ventura acusa colegas de serem fracos: «Não conseguem acompanhar» - Big Brother
13:46

João Ventura acusa colegas de serem fracos: «Não conseguem acompanhar»

16:51
João Ventura lança farpas: «Outros homens aqui na casa não me receberam» - Big Brother
08:29

João Ventura lança farpas: «Outros homens aqui na casa não me receberam»

16:39
Vanessa irritada com Tatiana: «Tu és mesmo assim (...) já se percebeu» - Big Brother
02:10

Vanessa irritada com Tatiana: «Tu és mesmo assim (...) já se percebeu»

16:29
Tatiana passa-se com Vanessa: «Cuidado! Não estiveste lá» - Big Brother
06:52

Tatiana passa-se com Vanessa: «Cuidado! Não estiveste lá»

16:16
Tatiana critica Afonso: «Ele hesita muito» - Big Brother
04:06

Tatiana critica Afonso: «Ele hesita muito»

16:09
Tatiana faz revelação: «Parece que há um trio amoroso...» - Big Brother
04:07

Tatiana faz revelação: «Parece que há um trio amoroso...»

16:06
Afonso sobre Tatiana: «Ocupa muito espaço (...) gosta de ser vista» - Big Brother
03:48

Afonso sobre Tatiana: «Ocupa muito espaço (...) gosta de ser vista»

16:02
João Ventura: «Há pessoas a quem não falo, não me interessam. Não quero dar canal» - Big Brother
05:50

João Ventura: «Há pessoas a quem não falo, não me interessam. Não quero dar canal»

15:56
Tatiana fala da postura de Raquel: «Às vezes não raciocinas» - Big Brother
09:16

Tatiana fala da postura de Raquel: «Às vezes não raciocinas»

15:43
Joaquim responde a comentários de Vanessa: «As relações boas vão sendo construídas com o tempo... as más também» - Big Brother
11:14

Joaquim responde a comentários de Vanessa: «As relações boas vão sendo construídas com o tempo... as más também»

14:11
Vanessa chama a atenção a Raquel: «Eu vejo-te a dar 90 e a outra pessoa a dar 10» - Big Brother
02:13

Vanessa chama a atenção a Raquel: «Eu vejo-te a dar 90 e a outra pessoa a dar 10»

12:35
Maria Botelho Moniz toca na «intimidade» de Mariana e Miguel. E o momento torna-se o mais visto do dia - Big Brother

Maria Botelho Moniz toca na «intimidade» de Mariana e Miguel. E o momento torna-se o mais visto do dia

12:34
Íris vai contra Nuno e defende Raquel: «Aqui dentro temos atitudes que não seríamos nós lá fora» - Big Brother
04:24

Íris vai contra Nuno e defende Raquel: «Aqui dentro temos atitudes que não seríamos nós lá fora»

12:33
Raquel pressiona Nuno em frente aos colegas: «O que te fez perder o interesse em mim? Diz lá» - Big Brother
11:16

Raquel pressiona Nuno em frente aos colegas: «O que te fez perder o interesse em mim? Diz lá»

12:14
Atitude forçada? Raquel garante a Nuno que as câmaras não a mudam - Big Brother
03:51

Atitude forçada? Raquel garante a Nuno que as câmaras não a mudam

12:01
Raquel critica atitude de Mariana Sá. E este foi o motivo - Big Brother
06:19

Raquel critica atitude de Mariana Sá. E este foi o motivo

11:59
Nuno admite que já não tem interesse em Raquel e justifica: «Não me identifico com algumas atitudes que tu tiveste» - Big Brother
08:30

Nuno admite que já não tem interesse em Raquel e justifica: «Não me identifico com algumas atitudes que tu tiveste»

11:42
Nuno impõe limites a Raquel: «Neste momento é melhor seguirmos o nosso caminho (…) nada amoroso» - Big Brother
03:57

Nuno impõe limites a Raquel: «Neste momento é melhor seguirmos o nosso caminho (…) nada amoroso»

11:37
Sem filtros! Nuno admite o que realmente o magoou em Raquel - Big Brother
08:52

Sem filtros! Nuno admite o que realmente o magoou em Raquel

11:27
Tem interesse em Sara? Nuno admite a Raquel as intenções que tem com a amiga - Big Brother
04:00

Tem interesse em Sara? Nuno admite a Raquel as intenções que tem com a amiga

11:20
«Quem falhou mais?»: Raquel e Nuno respondem “sem filtros” - Big Brother
02:33

«Quem falhou mais?»: Raquel e Nuno respondem “sem filtros”

11:17
Raquel e Nuno justificam nomeações: «Eu quero entregar o prémio a alguém que eu gosto» - Big Brother
06:17

Raquel e Nuno justificam nomeações: «Eu quero entregar o prémio a alguém que eu gosto»

10:11
Antes do acordar, quatro concorrentes já estavam de pé. Saiba o motivo - Big Brother
03:53

Antes do acordar, quatro concorrentes já estavam de pé. Saiba o motivo

09:48
Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo - Big Brother
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

Acompanhe ao minuto

O inesperado aconteceu. Filho de Pedro Jorge vive mudança radical e este foi o resultado

  • Big Brother
O inesperado aconteceu. Filho de Pedro Jorge vive mudança radical e este foi o resultado - Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Pedro Jorge partilhou com os seguidores um momento muito especial em família e envolve o filho, Theo.

Theo, o filho de Pedro Jorge, viveu um momento muito especial e inesquecível. O pequeno fez o seu primeiro corte de cabelo, um marco que foi assinalado nas redes sociais.

Pedro Jorge fez questão de partilhar o momento com os seguidores, mostrando Theo durante a experiência e registando esta nova etapa do crescimento do filho.

A publicação rapidamente reuniu reações de carinho por parte dos fãs, que não resistiram a comentar a ternura do pequeno e a assinalar a importância deste momento para a família.

Mais uma vez, Pedro Jorge mostrou um pouco do seu lado mais pessoal, partilhando com os seguidores um dos muitos momentos especiais que tem vivido ao lado do filho.

Temas: Theo Pedro Jorge Marisa Pires

Relacionados

Eva Pais mostra-se com o namorado e fãs lançam farpa a Diogo: «Finalmente com um Amor ao nível dela»

Em sofrimento? Inês e Dylan partilham momento e fãs reagem: «Os vossos filhos vão ter…»

Maria Botelho Moniz toca na «intimidade» de Mariana e Miguel. E o momento torna-se o mais visto do dia

Escândalo! Ana Barbosa denuncia maus tratos animais e promete: «Não vou deixar, vou mais longe»

Fora da Casa

Bomba. Estes dois concorrentes do Big Brother Verão já se conheciam antes de entrar: «Namorou (...) Isto já traz antecedentes»

Há 56 min

Luto: João Gomes perde companheira de cinco anos e a mãe ainda desconhece a notícia

Há 2h e 4min

Parece saída de um hotel de luxo! Bárbara Parada mostra divisão da nova casa e está rendida

Há 2h e 53min

Conheceu a mãe da filha no Reality que venceu. Hoje vive outra relação com uma loira sensual

Há 2h e 57min

Ariana Miranda quebra o silêncio e revela problema de saúde: «Infelizmente...»

Há 3h e 10min

Lembra-se de Ítalo Lima? Ex-concorrente surpreende com excelente forma física

Há 3h e 11min
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Deu que falar após romance polémico com Diogo Maia, agora Ariana Miranda anuncia afastamento

Há 3h e 13min

Em sofrimento? Inês e Dylan partilham momento e fãs reagem: «Os vossos filhos vão ter…»

Hoje às 14:14

Conheceu a mãe da filha no Reality que venceu. Hoje vive outra relação com uma loira sensual

Há 2h e 57min

Cristina Ferreira recebe onda de elogios à pele e revela segredo: «Faz a diferença»

Hoje às 10:28
11:16

Raquel pressiona Nuno em frente aos colegas: «O que te fez perder o interesse em mim? Diz lá»

Hoje às 12:33
Ver Mais

Notícias

Bomba. Estes dois concorrentes do Big Brother Verão já se conheciam antes de entrar: «Namorou (...) Isto já traz antecedentes»

Há 56 min

Luto: João Gomes perde companheira de cinco anos e a mãe ainda desconhece a notícia

Há 2h e 4min

Parece saída de um hotel de luxo! Bárbara Parada mostra divisão da nova casa e está rendida

Há 2h e 53min

Conheceu a mãe da filha no Reality que venceu. Hoje vive outra relação com uma loira sensual

Há 2h e 57min

Ariana Miranda quebra o silêncio e revela problema de saúde: «Infelizmente...»

Há 3h e 10min
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

Hoje às 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

Hoje às 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
01:35

Relação com Raquel vista com bons olhos? Irmã de Nuno fala sem filtros: «Acho que não faz…»

7 jul, 18:46
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

02:05

Mariana Salgueiro implacável após expulsão: «Só têm o que merecem»

Ontem às 00:48
09:54

Aliados do líder nomeiam no confessionário. E as escolhas surpreendem

Ontem às 00:47
03:35

Pedro é o maior lesado depois da escolha do líder. Descubra se conseguiu o volte-face

Ontem às 00:34
03:53

Novo líder! Afonso faz escolhas surpreendentes e provoca reviravolta no jogo

Ontem às 00:30
08:30

À primeira! Este concorrente conquista a liderança e a prova é de milhões

Ontem às 00:27
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Bárbara Parada faz revelação sobre a nova casa: saiba tudo!

Há 3h e 27min

Lar, doce lar! Bárbara Parada mostra a nova casa de banho: "Está tão linda"

Hoje às 11:38

Dos realities da TVI aos negócios milionários: ex-concorrente do Big Brother soma património impressionante

Hoje às 11:20

Bruno de Carvalho faz balanço: "A maior desilusão"

Hoje às 09:18

Atento a emotivo momento, Francisco Monteiro revela: "Adivinhei"

Ontem às 12:42
Ver Mais Outros Sites