O inesperado aconteceu. Filho de Pedro Jorge vive mudança radical e este foi o resultado

Theo, o filho de Pedro Jorge, viveu um momento muito especial e inesquecível. O pequeno fez o seu primeiro corte de cabelo, um marco que foi assinalado nas redes sociais.

Pedro Jorge fez questão de partilhar o momento com os seguidores, mostrando Theo durante a experiência e registando esta nova etapa do crescimento do filho.

A publicação rapidamente reuniu reações de carinho por parte dos fãs, que não resistiram a comentar a ternura do pequeno e a assinalar a importância deste momento para a família.

Mais uma vez, Pedro Jorge mostrou um pouco do seu lado mais pessoal, partilhando com os seguidores um dos muitos momentos especiais que tem vivido ao lado do filho.