Não foi correspondido por Eva. Hoje vive fase feliz com cantora portuguesa: «O sentimento ganha cor»

Tiago Blela parece estar a atravessar uma nova e feliz fase, tanto a nível profissional como pessoal. O jovem, que participou no Secret Story 10, não escondeu na altura o interesse que sentia por Eva Pais, mas o sentimento acabou por não ser correspondido.

Dentro da casa mais vigiada do País, Tiago aproximou-se de Eva, mas ela não correspondeu. Cá fora, ela seguiu o seu caminho e vive atualmente uma relação feliz ao lado do DJ Gamix.

Agora, Tiago parece concentrado numa nova etapa da sua vida e, sobretudo, na música. Tiago Blela não podia estar mais feliz ao partilhar o seu mais recente single, desta vez numa parceria com a conhecida cantora portuguesa Beatriz Felizardo.

«Out now», escreveu na legenda do vídeo que publicou nas redes sociais, dando a conhecer o novo tema aos seus seguidores.

A música destaca-se desde logo pela letra marcadamente romântica e pelas declarações de amor que contém. «Até que a morte nos separe, é a promessa que eu te faço. Sem ter que subir no altar eu vou gritar no teu terraço», ouve-se num dos versos.

Mas é outra passagem que ganha particular força: «O sentimento ganha cor sem um preço para pintar e para mostrar que tem valor eu faço questão de te entregar».

A parceria tem despertado a curiosidade dos seguidores, sobretudo pela cumplicidade entre os dois artistas e pela mensagem profundamente romântica da canção.

Depois da experiência no Secret Story 10 e do interesse que demonstrou por Eva, Tiago parece agora estar focado em seguir em frente e em dar uma nova cor à sua vida através da música.