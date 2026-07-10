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Já seguiu em frente! Após "levar tampa" de Eva Pais, Tiago Blela anuncia novidade bombástica

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Já seguiu em frente! Após "levar tampa" de Eva Pais, Tiago Blela anuncia novidade bombástica - Big Brother
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Tiago Blela deixou os fãs em êxtase com a novidade que deu esta semana.

Tiago Blela já seguiu em frente. O ex-concorrente do Secret Story 10, que tinha demonstrado interesse por Eva Pais ainda dentro da casa, não ficou indiferente à notícia do namoro da jovem com o DJ Gamix, mas agora parece ter metido tudo para trás e está focado no seu futuro.

No passado domingo, 5 de julho, Tiago Blela recorreu às redes sociais para anunciar uma novidade profissional. «Família boa, espero que estejam bem. Hoje vou começar a mostrar-vos um pouco daquilo que eu tenho estado a trabalhar. O pessoal aqui de Sintra vai já perceber para o que é que é este instrumental. Espero que gostem, sintam essa vibe de verão, Gamboa Beats sempre a representar», anunciou, através de um vídeo partilhado nos stories do Instagram, que entretanto já não está disponível. 

Recorde-se que, depois de Eva Pais ter terminado o relacionamento com Diogo Maia no Secret Story 10, a aproximação da jovem a Tiago Blela deixou os fãs entusiasmados e a torcer por um futuro romance. Oportunidade que caiu por terra depois de Eva ter tornado pública a sua relação com o DJ Gamix.

Sem ressentimentos, o jovem músico reagiu publicamente à novidade e comentou uma partilha feita nas redes sociais, em que Eva Pais surgia ao lado da sua cara-metade. «Onde o amor vence, ninguém perde. Que a felicidade te acompanhe sempre. Mereces o melhor da vida», escreveu.

Percorra ainda a nossa galeria e veja as melhores fotos de Tiago Blela que preparámos para si!

 

Temas: Tiago Blela Eva Pais Nova Música

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