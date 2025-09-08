Ex-Big Brother vive 'inferno' nos incêndios: «Fiquei encurralado, andei dias com o corpo quente»

Tiago Rodrigues viveu um verdadeiro pesadelo durante os incêndios de agosto, que devastaram o interior do país. O ex-concorrente do Big Brother 2025 esteve no Dois às 10 na passada sexta-feira, 5 de setembro, e falou sobre o fogo que afetou a sua propriedade.

«Cheguei lá, olhei em frente e vi aquele fogo. Pensei: 'Isto vem na nossa direção, vem para aqui. O que vamos fazer? Vamos ficar sem nada'. É um sentimento de impotência total», começou por dizer.

Emocionado, Tiago descreveu a proximidade das chamas. «Perde-se a noção do perigo. Tive as chamas a dois ou três metros de distância e lembro-me de ouvir o meu pai a gritar comigo, a chamar-me. Custava-me sair dali, a ver as árvores a arder. Acompanhei aqueles castanheiros a crescer, muitos deles tinham a minha idade. Foi o meu pai que os plantou. Chegamos lá agora e estão pretos, destruídos», relatou.

O ex-concorrente recordou ainda as marcas físicas deixadas pelo episódio:«Foram segundos e andei dias e dias com o corpo quente, a colocar pomadas».

Mesmo em plena tragédia, Tiago sentiu a necessidade de regressar à quinta para salvar um objeto especial: uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. «Quando vi, fiquei encurralado. Pensei: 'Aconteça o que acontecer, vou ficar aqui'. Foi a primeira vez na minha vida que tive medo. Medo de não conseguir respirar, ficar asfixiado. Foi então que saltei para o tanque. Liguei para a minha mãe, foi a minha primeira intuição ligar para minha mãe», rematou.