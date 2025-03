Big Brother 2025. Concorrente perde as estribeiras: «Vou partir isto tudo (...) vou-me passar...»

Tiago Rodrigues exaltou-se com os colegas e perdeu a cabeça por causa de ovos.

O concorrente do Big Brother 2025 não gostou que tivessem escondido o alimento e irritou-se.

Tiago Rodrigues, concorrente do Big Brother 2025, protagonizou um momento de tensão por causa do desaparecimento de ovos na casa mais vigiada do País.

O concorrente foi criticado pelos colegas por preparar para si um pequeno-almoço completo com ovos, pão e fruta, mas justificou-se dizendo que foram as colegas que lhe deram os seus ovos: «É por isso que estou a comer dois, o meu e o delas».

Contudo, o clima azedou quando Tiago se apercebeu de que lhe tinham escondido os ovos e correu toda a casa à procura deles, visivelmente exaltado: «Vou partir isto tudo… Ou metem aqui os ovos ou vou-me passar da cabeça!», avisou o concorrente.

Veja o momento de tensão em baixo:

Recorde-se que a nova edição do Big Brother 2025 estreou no passado dia 23 de março, com muitas novidades e concorrentes surpreendentes, que prometem fazer desta uma edição memorável.

Este domingo conhecemos os comentadores, que todos os domingos vão acompanhar a Voz e Cláudio Ramos nas galas do Big Brother. São eles Márcia Soares e Gonçalo Quinaz.

Também este domingo ficámos a conhecer o primeiro concorrente expulso desta edição: Leonardo Gerevini, que ficou em choque com a decisão do público, assumindo que não esperava este desfecho.

