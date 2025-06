Tiago Rufino inconsolável após receber notícia devastadora: «A esperança de vida é de dois meses»

Tiago Rufino está a passar por uma fase muito delicada. O ex-concorrente da Casa dos Segredos - Desafio Final escreveu um sentido desabafo a propósito da saúde da cadela, Tuga, que é um dos cães que o nortenho partilha com o ex-companheiro, Luan Teófilo.

«Não sei se deveria escrever isto. Não sei se faz sentido expor. A verdade é que… eu não sei nada. Sei apenas que hoje, mais uma vez, fiquei sem chão», começou por dizer, através de um post que fez nas redes sociais. «Passou quase um mês desde que vivemos o susto: ver a Tuga doente, subitamente, a precisar de uma cirurgia de urgência, com riscos sérios e um medo que nos engoliu por dentro. E depois… o alívio. A operação correu bem. A esperança voltou. Ela recuperou, brincava, parecia feliz - quase como se nada tivesse acontecido», prosseguiu o vencedor da sétima edição da Casa dos Segredos.

No entanto, Tiago Rufino levou a cadelinha a uma nova consulta e as notícias não foram positivas. «Fomos a mais uma consulta, desta vez, com uma veterinária oncologista. E foi como levar um murro no peito: a pior notícia. A esperança média de vida da Tuga… é de cerca de dois meses. É uma sensação de impotência, tristeza e frustração que nem sei como colocar em palavras. E agora, temos de fazer escolhas. Caminhos difíceis, todos eles com peso e dor», desabafou. «Vamos optar por quimioterapia? Que talvez prolongue a vida dela por mais um mês, dois, mas que pode trazer desconforto, dor, efeitos que ela não merece sentir? Ou escolhemos os cuidados paliativos, e deixamos que o tempo siga o respetivo curso, mas com ela confortável, tranquila, com qualidade de vida e o máximo de amor possível?», prosseguiu.

«Onde está a linha entre o amor e o egoísmo?»: desabafa Tiago Rufino

Em tom de desespero, Tiago Rufino assumiu que não sabe o que fazer. «O que é o certo? Onde está a linha entre o amor e o egoísmo? E se tomamos uma decisão… e mais tarde sentirmos que o milagre estava na outra? Acho que partilho isto numa tentativa desesperada de encontrar um testemunho de um milagre, de alguém que tenha passado por algo semelhante e que me possa dar um pouco de esperança. Ou, talvez, que algum veterinário veja isto e entre em contacto comigo. Confiamos na nossa veterinária, temos gratidão por tudo o que tem feito. Mas ouvir outras opiniões, por mais pequenas que sejam, pode ajudar a acalmar o meu coração. Só quero sentir que estamos a fazer tudo o que é possível. Sinto que nenhuma escolha me devolve a paz. Só sei que a amo. E que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que ela sinta isso até ao último dia», escreveu, por fim, na legenda de uma série de fotografias em que surge ao lado da amiguinha, e que partilhou nas redes sociais.