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Venceu um reality show e acabou desalojado. Hoje, dá passo importante e surpreende tudo e todos: «Consegui!»

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Venceu um reality show e acabou desalojado. Hoje, dá passo importante e surpreende tudo e todos: «Consegui!» - Big Brother
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Tiago Rufino está de parabéns e revelou aos seguidores a conquista que marca o início de uma nova fase na sua vida.

Tiago Rufino está a viver uma nova e importante fase da sua vida. O antigo concorrente de reality shows recorreu às redes sociais para partilhar uma conquista muito especial com os seguidores: finalmente, já tem casa.

«Malta… CONSEGUI!», começou por anunciar, visivelmente emocionado, ao revelar que chegou ao fim uma longa «saga» até encontrar o novo lar.

Apesar da felicidade, Tiago assume que a casa ainda está longe de estar como idealiza. «Não é perfeita, há muita coisa para fazer e transformar», explicou, mostrando-se, ainda assim, entusiasmado com tudo o que está por vir.

Para o influenciador, é precisamente essa possibilidade de transformar o espaço que torna esta nova etapa ainda mais especial. Agora, começa um novo desafio: dar personalidade à casa e torná-la verdadeiramente num lar.

«Agora começa uma nova saga: fazer desta casa a nossa casa», escreveu Tiago, deixando ainda uma garantia aos seguidores: vão acompanhar de perto todo este processo.

Ao lado do seu cão, Tiago prepara-se assim para começar um novo capítulo, desta vez de portas abertas para um sonho finalmente concretizado.

 

Depois de ficar desalojado, Tiago Rufino volta a passou um “mau bocado”. E o que lhe aconteceu vai deixá-lo de boca aberta

A mudança de casa está a revelar-se uma autêntica novela para Tiago Rufino. Depois de ter sido desalojado e de ter partilhado com os seguidores toda a aflição vivida em Lisboa, o vencedor do Secret Story 7 voltou a ser surpreendido por mais um contratempo, desta vez já durante o processo de mudança, na passada terça-feira, dia 11 de agosto.

No Instagram, Tiago Rufino contou, através de um vídeo publicado em formato reels, o novo “azar” que teve. Quando estava a empacotar tudo para a mudança, o ex-concorrente foi surpreendido com um cano que rebentou dentro da própria casa:

«Estava eu a empacotar as coisas porque, como sabem, fui expulso desta casa e vou ter que sair daqui. Ouvi um barulho tremendo. Rebentou um cano. Eu estou aqui nesta casa há 10 anos. Nunca rebentou um cano. Eu quero saber quem foi a mula que nestes últimos dias fez-me uma macumba que tudo me acontece.», desabafou.

Veja aqui o vídeo:

Tiago Rufino conta “verdadeiro pesadelo” que está a viver em Lisboa: «Fui posto na rua e agora não tenho onde viver»

Tiago Rufino está a viver momentos de grande aflição em Lisboa. O ex-concorrente do Secret Story 7 foi desalojado e no final da tarde do passado sábado, dia 8 de agosto, e decidiu partilhar com os seguidores toda a situação que o deixou sem casa.

Em formato de reels, publicado no Instagram, o ex-concorrente começou por explicar como tudo começou: «Malta, fui posto na rua e agora não tenho para onde ir viver. Eu estou a viver em Lisboa há cerca de 10 anos e desde que vim para Lisboa sempre vivi na mesma casa com o mesmo senhorio. Pagava uma renda mais ou menos de 560 € num T2, sendo que a casa, é velha e tem dois quartos, mas são interiores. Mas pagava aos 560 com a água, luz e internet a incluído.»

Ao longo dos anos, Tiago Rufino foi assistindo a sucessivos aumentos de renda, sempre justificados pelo senhorio com a necessidade de renovar o contrato: «Passado uns três 3 anos de estar aqui, o senhorio disse que era para mudar o contrato porque já não fazia mais sentido. (...) Entretanto, passado 2 ou 3 anos, mandou novamente uma carta a dizer que não queria renovar o contrato. (...) Desta vez, ele mandou-me uma carta para aí há 4, 5 meses. (...) Vai aumentar a renda para 850 €. Ou seja, ele queria aumentar 150 € de renda.»

Foi já em agosto, mês em que o contrato seria supostamente renovado, que Tiago Rufino recebeu a notícia que o deixou sem casa: «Ele liga-me e diz que afinal já não quer renovar o contrato. Diz que a casa vai fazer obras profundas, não quer renovar o contrato e disse que eu tinha que sair até ao final do mês. Vou ficar sem casa e tenho menos de um mês para conseguir uma casa.»

Sem alternativas à vista, o ex-concorrente descreveu o desespero em que se encontra: «Estou agora aqui numa situação de desespero porque não tenho onde viver, não tenho para onde ir. (...) O meu trabalho está cá em Lisboa. Estou numa situação bastante complicada e não acho isto nada justo. (...) Está muito difícil de conseguir uma casa. Está difícil até arranjar um quarto. Há pessoas a pagar 700, 800 € por um quarto. Imaginem agora como é que eu vou conseguir arranjar uma casa para poder levar o meu cão, poder levar as minhas coisas.»

Veja aqui o vídeo do desabafo: 

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Temas: Tiago Rufino Casa

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