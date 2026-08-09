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Ex-concorrente conta “verdadeiro pesadelo” que está a viver em Lisboa: «Fui posto na rua e agora não tenho onde viver»

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Ex-concorrente conta “verdadeiro pesadelo” que está a viver em Lisboa: «Fui posto na rua e agora não tenho onde viver» - Big Brother
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O ex-concorrente deixou um sentido desabafo sobre a situação difícil que tem vindo a viver.

Tiago Rufino está a viver momentos de grande aflição em Lisboa. O ex-concorrente do Secret Story 7 foi desalojado e no final da tarde do passado sábado, dia 8 de agosto, e decidiu partilhar com os seguidores toda a situação que o deixou sem casa.

Em formato de reels, publicado no Instagram, o ex-concorrente começou por explicar como tudo começou: «Malta, fui posto na rua e agora não tenho para onde ir viver. Eu estou a viver em Lisboa há cerca de 10 anos e desde que vim para Lisboa sempre vivi na mesma casa com o mesmo senhorio. Pagava uma renda mais ou menos de 560 € num T2, sendo que a casa, é velha e tem dois quartos, mas são interiores. Mas pagava aos 560 com a água, luz e internet a incluído.»

Ao longo dos anos, Tiago Rufino foi assistindo a sucessivos aumentos de renda, sempre justificados pelo senhorio com a necessidade de renovar o contrato: «Passado uns três 3 anos de estar aqui, o senhorio disse que era para mudar o contrato porque já não fazia mais sentido. (...) Entretanto, passado 2 ou 3 anos, mandou novamente uma carta a dizer que não queria renovar o contrato. (...) Desta vez, ele mandou-me uma carta para aí há 4, 5 meses. (...) Vai aumentar a renda para 850 €. Ou seja, ele queria aumentar 150 € de renda.»

Foi já em agosto, mês em que o contrato seria supostamente renovado, que Tiago Rufino recebeu a notícia que o deixou sem casa: «Ele liga-me e diz que afinal já não quer renovar o contrato. Diz que a casa vai fazer obras profundas, não quer renovar o contrato e disse que eu tinha que sair até ao final do mês. Vou ficar sem casa e tenho menos de um mês para conseguir uma casa.»

Sem alternativas à vista, o ex-concorrente descreveu o desespero em que se encontra: «Estou agora aqui numa situação de desespero porque não tenho onde viver, não tenho para onde ir. (...) O meu trabalho está cá em Lisboa. Estou numa situação bastante complicada e não acho isto nada justo. (...) Está muito difícil de conseguir uma casa. Está difícil até arranjar um quarto. Há pessoas a pagar 700, 800 € por um quarto. Imaginem agora como é que eu vou conseguir arranjar uma casa para poder levar o meu cão, poder levar as minhas coisas.»

Veja aqui o vídeo do desabafo: 

 

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Temas: Tiago Rufino Desalojado

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