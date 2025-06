Acabou o namoro por causa do Big Brother? Em plena gala final, este ex-concorrente assume fim de relação

A gala final do Big Brother 2025 está a ser marcada por momentos emotivos e algumas revelações inesperadas. Durante uma conversa em direto com Cláudio Ramos, Tomé Cunha partilhou, com visível tristeza no olhar, que a sua relação chegou ao fim.

Questionado pelo apresentador sobre o estado atual da relação que mantinha fora da casa, o ex-concorrente respondeu de forma direta: “Já não namoro”. A expressão séria e reservada de Tomé Cunha deixou perceber que se trata de um tema ainda sensível para o jovem.

Tomé Cunha entrou na casa mais vigiada do País comprometido, mas confirma agora, perante milhares de espetadores, que está solteiro. Cláudio Ramos quis saber se o fim da relação estaria relacionado com a sua participação no Big Brother, mas o ex-concorrente esclarece que o término nada teve a ver com o reality show.