Viagens de sonho, restaurantes de luxo e muito glamour: A impressionante vida da prima de Cristiano Ronaldo

Se é fã da Casa dos Segredos deve lembrar-se de Tracy Oliveira. A jovem, na altura com 18 anos, entrou na terceira edição do programa, em 2012 com o segredo: «Sou prima de Cristiano Ronaldo». Apesar da sua curta permanência no reality show, Tracy conquistou a atenção do público e rapidamente somou milhares de seguidores nas redes sociais.

Hoje, Tracy Oliveira vive nos Estados Unidos e continua a dar que falar. Através do Instagram, partilha regularmente o seu dia-a-dia marcado por glamour, viagens de luxo e momentos em família. Entre os conteúdos mais partilhados destacam-se fotografias em cenários paradisíacos, looks elegantes com acessórios de alta-costura e momentos ternurentos ao lado do filho.

A ligação à família Aveiro, à qual pertence através do laço de sangue com Cristiano Ronaldo, continua a ser visível nas publicações, onde partilha registos com alguns membros do clã.

Tracy é um exemplo de como uma breve passagem por um reality show pode impulsionar uma carreira como figura pública, sobretudo num universo digital cada vez mais atento ao estilo de vida de influenciadores com ligações a celebridades internacionais.

