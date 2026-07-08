Perdeu 20kgs em seis meses! Ex-concorrente passa por transformação física impressionante

Lembra-se de Margarida Aranha, do Love on Top? Ex-concorrente já é mãe. Veja a primeira foto da bebé

Margarida Aranha está irreconhecível. A ex-concorrente do Love on Top recorreu às redes sociais para contar aos fãs que perdeu 20 quilos em seis meses, e as imagens do antes e depois estão a impressionar.

A partilha foi feita através do Instagram, num vídeo em que surge muito mais magra. «Em 6 meses menos 20kg, os grandes resultados vêm da consistência. Não foi nada fácil nesta fase da minha vida, mas eu consegui e o objetivo é continuar a melhorar 💪🏽», começou por escrever, na legenda daquela partilha.

De seguida, Margarida Aranha explicou o que fez para conseguir perder tanto peso: «Com dieta, jejum intermitente, treino personalizado com o @andrefit.pt e muita força de vontade porque eu como estava não conseguia mais olhar para mim mesma.»

«Ainda nem acredito que eu fui capaz de cumprir a meta que me propus a mim mesma 🥹 Glória a Deus acima de tudo porque sem a força que Ele me dá seria impossível 🙏🏼💪🏽», findou.

Pode ver tudo aqui:

Os fãs ficaram rendidos à transformação física da ex-concorrente e encheram a caixa de comentários de rasgados elogios. «Nunca duvidei de ti amorzinho😍», «Linda ❤️», «Maravilhosa 👏», «Estás maravilhosa Parabéns 👏», «Lindíssima super elegante 😍», pode ler-se.