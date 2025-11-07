Ao Minuto

17:47
TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros - Big Brother

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

10:18
Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»

10:18
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora»

10:17
Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?» - Big Brother
06:57

Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?»

10:17
Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão - Big Brother
06:57

Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão

10:15
Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade»

10:08
Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9» - Big Brother
06:25

Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9»

10:07
Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa - Big Brother
06:25

Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa

10:04
Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega» - Big Brother
01:41

Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega»

12:06
Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços» - Big Brother
04:18

Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços»

11:58
Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca» - Big Brother
02:10

Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca»

11:52
Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator - Big Brother
06:58

Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator

11:51
Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?» - Big Brother
06:58

Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?»

11:36
Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...» - Big Brother
04:13

Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...»

11:36
Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa» - Big Brother
04:13

Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa»

11:35
Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda - Big Brother
04:13

Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda

10:08
O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story - Big Brother

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

19:00
Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo» - Big Brother

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

21:21
Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar” - Big Brother

Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar”

20:00
“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber - Big Brother

“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber

19:17
Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:41
Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:40
De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:29
Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral - Big Brother

Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral

17:49
Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples - Big Brother

Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples

Acompanhe ao minuto

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

  • 7 nov, 17:47
TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros - Big Brother
Passatempo na TVI Pass

Há mais um motivo para descarregar a nossa app: um cartão de 5.000 euros pode ser seu

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

É fã da TVI? Então prepare-se: a app TVI Pass está a oferecer um cartão VISA Electron pré-pago com 5.000 euros a um participante do novo passatempo exclusivo.

Participar é simples: aceda à aplicação, siga as instruções e faça a sua inscrição. Cada participação custa 1€ + IVA e pode repetir até seis vezes por dia.

A TVI Pass, gratuita e disponível para download, é muito mais do que uma aplicação: é uma comunidade de fãs, onde se pode comentar programas, aceder a bastidores, participar em passatempos e ganhar experiências únicas.

prémios em dinheiro, produtos TVI, convites VIP e visitas aos estúdios — tudo reunido num só lugar.

Agora, há mais um motivo para descarregar a app: um cartão de 5.000 euros pode ser seu.

PARTICIPE AQUI

Consulte o regulamento no site da TVI

Concurso publicitário 2025 autorizado pela CMO. Prémio em cartão , não convertível em dinheiro. Regulamento em tvi.pt. Custo participação: 1€ + IVA. Idade mínima de participação: 18 anos e NIF UE. Limite máximo diário de 6 participações por meio de participação. Participe de forma informada e responsável. Serviço TVI / MCD.33/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TVI (@tvioficial)

Temas: TVI Pass Passatempos

Mais Vistos

Afonso Leitão na terra de Catarina Miranda: As imagens do encontro de família que estão a dar que falar

15 set, 15:59

Todos falam do vestido brilhante de Maria Botelho Moniz, mas já viu os sapatos marcantes?

13 set, 12:25

Nova concorrente do Big Brother Verão foi casada com um dos melhores jogadores de Portugal: e têm uma filha em comum

21 jul, 11:48

A revelação inesperada de Dinis Almeida que deixou Claudio Ramos surpreendido 

14 abr, 14:54

Implacável: As imagens do momento em que Márcia Soares confrontou Dinis Almeida em plena gala

14 abr, 11:41
Ver Mais

Notícias

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

7 nov, 17:47

Revelação inédita. Apresentador da TVI recusou convite para entrar num reality show: e o motivo surpreende

30 out, 16:03

Jéssica Antunes é ameaçada de morte e expõe tudo

26 out, 18:20

Guerra aberta? Catarina Miranda põe ponto final em relação especial e recebe aviso: «Se forem necessários meios legais...»

26 out, 17:51

Arrumadinho mostra reação dos filhos ao novo bebé. Mas uma ausência chamou a atenção

22 out, 17:17
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

O famoso jantar de hambúrgueres. Assim foi a primeira noite de Catarina Miranda e Afonso após a final do Big Brother

13 set, 10:03
09:09

Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother

13 set, 00:58
04:44

Votações suspensas na grande final! Saiba quem é o 4º classificado do Big Brother Verão

12 set, 23:05
06:43

Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão perante Portugal inteiro: «Ficaram conversas por ter?»

12 set, 22:20
03:04

A explicação que todos esperavam: Afonso Leitão revela motivos para nunca ter beijado Catarina Miranda

12 set, 22:05
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

01:08

As imagens arrepiam: Ex-concorrentes filmam a tempestade assustadora desta madrugada

5 nov, 10:26

Revelação inédita. Apresentador da TVI recusou convite para entrar num reality show: e o motivo surpreende

30 out, 16:03

Isa Oliveira faz hoje 30 anos, mas é ela quem presenteia os fãs com as fotos mais fofas de sempre do filho

28 out, 18:31

Jéssica Antunes é ameaçada de morte e expõe tudo

26 out, 18:20

Guerra aberta? Catarina Miranda põe ponto final em relação especial e recebe aviso: «Se forem necessários meios legais...»

26 out, 17:51
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

7 nov, 17:47
02:18

Marisa depende de Pedro? Concorrentes falam e há teorias: «Têm segredo em comum»

6 nov, 10:42
01:56

Eles já falam de filhos! Liliana e Fábio fazem planos para o futuro: «Dou-te já um»

6 nov, 08:28
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

5 nov, 17:38
18:45

Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios

3 nov, 00:53
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Em momento crucial, Bruna Gomes deseja: "Que Deus abençoe os teus sonhos, Bernardo"

Há 2h e 57min

Ao lado de Nelson Fernandes, Solange Tavares revela: "Hoje partilho algo que nunca tinha mostrado"

Há 3h e 26min

"O meu novo bebé". Bárbara Parada partilha importante novidade: "Ele foi um 'descuido'"

Ontem às 17:46

Após um mês, Nucha toma importante decisão e desabafa: "Até tenho algum receio"

Ontem às 13:54

"A minha número 1": separado de Sónia Jesus, Vitó cúmplice de pessoa especial!

Ontem às 10:49
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

As surpresas não param. Maria Botelho Moniz recebe declaração arrebatadora do noivo e do filho

13 set, 17:38

Todos falam do vestido brilhante de Maria Botelho Moniz, mas já viu os sapatos marcantes?

13 set, 12:25

O abraço e o beijo mais especial de todos. Veja como Pedro Bianchi Prata apoiou Maria Botelho Moniz na grande final

13 set, 12:06

O momento mais ternurento da noite: Pedro Bianchi Prata surpreende Maria Botelho Moniz na final do Big Brother Verão

13 set, 12:04

Maria Botelho Moniz chora agarrada aos concorrentes, depois de uma grande surpresa

13 set, 00:41
Ver Mais

Curva da Vida

Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

8 set, 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

8 set, 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

8 set, 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

8 set, 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set, 10:23
Ver Mais