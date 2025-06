TVI Reality sem emissão do Big Brother. Nós explicamos o motivo

O TVI Reality esteve esta terça-feira, dia 17 de junho, sem emissão do Big Brother 2025 em direto devido a uma questão técnica que foi resolvida com brevidade.

Em causa estava uma falha repentina que aconteceu na casa e que a equipa técnica solucionou o mais breve possível, tendo retomado a emissão normal instantes depois.

Em nome da TVI e da Endemol lamentamos o sucedido. Continue a acompanhar tudo o que tem acontecido na casa mais vigiada do País através do site do Big Brother e do TVI Reality.