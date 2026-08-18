Fez história ao vencer duas vezes um Reality. Agora choca ao ser encontrado morto

Tyler Duckworth, conhecido pela participação em vários reality shows, morreu aos 44 anos. O antigo concorrente de The Challenge - programa no qual conseguiu sagrar-se vencedor por duas vezes - foi encontrado sem vida em casa, na Dakota do Sul, nos Estados Unidos.

Segundo a imprensa norte-americana, Tyler foi encontrado na passada terça-feira, dia 11 de agosto, numa casa de banho da habitação, depois de os vizinhos terem alertado para uma fuga de água proveniente do apartamento. A polícia está a investigar as circunstâncias da morte.

A confirmação da morte foi feita pela mãe do antigo concorrente. Joni Duckworth recorreu às redes sociais para partilhar uma mensagem sobre o filho e revelou que a causa da morte ainda não foi determinada.

«O meu filho, Tyler, faleceu no início desta semana. A causa da morte ainda não foi determinada. Publicarei informações sobre o velório e o funeral assim que eu e o pai dele definirmos os detalhes», escreveu.

Tyler Duckworth tornou-se conhecido depois de integrar o elenco de The Real World: Key West, em 2006, pouco depois de terminar a faculdade. A experiência abriu-lhe portas para outros formatos de entretenimento e, mais tarde, para The Challenge.

Foi precisamente neste programa que alcançou alguns dos maiores feitos da carreira televisiva. Aproveitando também a experiência que tinha enquanto nadador, Tyler competiu em seis temporadas e venceu duas delas: Cutthroat e Rivals.

A morte inesperada do antigo concorrente deixa agora em choque os fãs dos programas que marcaram o seu percurso na televisão norte-americana. Aos 44 anos, Tyler Duckworth deixa para trás uma carreira marcada pela participação em vários reality shows e, sobretudo, pelo feito raro de ter conquistado duas vitórias em The Challenge.