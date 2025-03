Este é o candidato do UBBO que foi escolhido pelos portugueses para entrar no Big Brother 2025

Esta é a divisão 'abandonada' da casa que promete causar o caos: As primeira imagens do temido Armazém

Nuno Brito foi o candidato escolhido pelos portugueses com 66% dos votos! Veja, no vídeo em cima, as reações do mesmo e da colega Jéssica.

Durante estas últimas 48 horas, 4 candidatos a concorrentes do Big Brother estiveram a viver uma experiência inédita durante 48 horas numa casa de vidro, situada no centro comercial UBBO, na grande Lisboa. Apenas há um lugar para a casa mais vigiada do País. Um deles vai entrar este domingo pela porta grande e ser concorrente do BB25, apresentado por Cláudio Ramos. A escolha foi do público, que teve a oportunidade de votar através da APP do TVI Reality.

Hoje, domingo, dia 23, no arranque da gala de estreia do Big Brother, Cláudio Ramos comunicou o candidato que se tornou concorrente.

No ano em que o Big Brother celebra 25 anos em Portugal, a nova edição arrancou com este desafio inédito. Antes da grande estreia do reality, quatro candidatos entraram numa casa especial, mas apenas um conquistou um lugar definitivo no reality. Durante 48 horas, os candidatos enfrentaram a sua primeira prova de resistência, testando a sua capacidade de adaptação e convivência. O público teve o poder absoluto de decidir que concorrente mereceu entrar oficialmente no jogo.

Mas as surpresas não ficaram por aqui! Pela primeira vez, foi possível acompanhar esta ação ao vivo no UBBO. Para isso, bastava deslocar-se a este shopping, em Lisboa, para ver os concorrentes de perto, seguir as suas estratégias e sentir toda a tensão da competição.

Para quem não puder conseguiu presente, poderia ter seguido esta ação através da transmissão no canal TVI Reality, nas redes sociais ou nas emissões especiais na TVI.

Nuno foi o candidato que conquistou a seu lugar na casa, e a decisão esteve nas mãos do público!

Entre os dias 21 e 23 de março, os espectadores tiveram a oportunidade de votar de forma gratuita, através da app do reality. No final, o vencedor saiu diretamente desta casa especial, para entrar na casa mais vigiada do país. O jogo começa agora, e o poder é seu!