De comentador a apresentador: cara da TVI estreia-se com novo programa no V+

António Leal e Silva prepara-se para assumir um novo desafio na televisão. Depois de se dar a conhecer ao público enquanto comentador de reality shows e de se destacar pelas opiniões, muitas vezes polémicas, sobre os looks das figuras públicas, o rosto da TVI dá agora o salto para a apresentação. Ao lado de Marta Aragão Pinto, será uma das caras do novo programa do V+ dedicado à moda.

«Chique Choque» é o nome do novo formato e, como deixa adivinhar, a moda e os looks estarão no centro das atenções. Uma área que António Leal e Silva conhece bem e que partilha com Marta Aragão Pinto.

A novidade foi avançada por Adriano Silva Martins no V+ Fama, que garante que, apesar de não existir data de estreia definida, o novo programa chegará «antes do que pensas», dirigindo-se a António Leal e Silva.

O agora apresentador não esconde o entusiasmo com o novo desafio: «Vai ser uma coisa com piada», revelou, adiantando que o programa contará esporadicamente com convidados. A ideia passa por receber pessoas que possam «acrescentar a todos os níveis» ao formato.

E se há uma palavra que parece definir o espírito de «Chique Choque», é diversão. O novo rosto do V+ promete um programa animado, descontraído e com espaço para muita brincadeira, num registo que, garante, o caracteriza tanto a si como a Marta Aragão Pinto.

«Tenho a certeza que as pessoas vão gostar e que vai ser um sucesso», afirmou, assumindo que pode soar «um pouco presunçoso», mas sem esconder a confiança no projeto.

«É um desafio e estou excitadíssimo. Ando com vontade há imenso tempo e agora vai-se concretizar», confessou.

Resta agora esperar pela data de estreia para conhecer melhor este novo desafio de António Leal e Silva e Marta Aragão Pinto.