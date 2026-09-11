Cristina Ferreira confronta Vanessa sobre Boris e a ex-concorrente surpreende com a resposta

Vanessa Condesso, finalista do Big Brother Verão, teve oportunidade de ir ao Dois às 10 conversar com Cristina Ferreira sobre a sua participação no programa.

Acabou por falar sobre a relação que construiu com Boris Carvalho dentro da casa. Depois de rever algumas imagens da proximidade entre os dois, a ex-concorrente reconheceu que houve situações que poderiam ter sido evitadas, embora continue a garantir que nunca existiram sentimentos amorosos.

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Vanessa foi confrontada com os momentos de maior intimidade que protagonizou com Boris, nomeadamente as chamadas “conchinhas”. A apresentadora quis perceber se o facto de o concorrente ser casado teve influência na forma como a ex-concorrente viveu essa aproximação.

«A tua cabeça bloqueava porque ele era casado?», questionou Cristina Ferreira. Vanessa explicou que a ligação surgiu naturalmente no contexto do reality show. A convivência permanente, ao longo de várias semanas, levou os concorrentes a criar laços fortes e a procurar conforto uns nos outros. Para a ex-concorrente, a relação com Boris foi marcada pela amizade e por uma grande proximidade, sem qualquer envolvimento amoroso.

No entanto, ao rever as imagens, Vanessa acabou por admitir que nem todos os momentos foram os mais adequados. A ex-concorrente reconheceu que a responsabilidade foi partilhada e assumiu que algumas situações poderiam ter sido evitadas.

«Foi um erro meu e dele», confessou, acrescentando: «Infelizmente, não posso voltar atrás».

Apesar do arrependimento, Vanessa voltou a rejeitar a ideia de que tenha existido algum sentimento amoroso por Boris. A ex-concorrente garantiu que a relação entre ambos foi de amizade e que nunca teve outra intenção ao aproximar-se do colega.

Vanessa deixou ainda claro que não pretende apagar a ligação que criou dentro do Big Brother Verão. A ex-concorrente quer manter a amizade com Boris fora da casa, mas também continuar próxima da família do antigo companheiro de reality show.

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A participação no programa permitiu-lhe criar relações que vão além do jogo e, apesar de reconhecer que algumas imagens podem ser vistas de outra forma cá fora, Vanessa não esconde a vontade de preservar os laços que considera importantes.