Trocou a secretária pelo avião e já correu o mundo por bons motivos: O outro lado da vida desta concorrente

É uma das concorrentes do Big Brother Verão que promete conquistar o público pela sua personalidade e percurso de vida. Para além da experiência profissional, destaca-se pelo gosto por viajar e pelo envolvimento em causas solidárias, duas paixões que faz questão de partilhar com os seguidores nas redes sociais.

Falamos de Vanessa Condesso e basta uma visita ao seu Instagram para perceber que viajar é uma das suas maiores paixões. Ao longo dos últimos anos, tem publicado fotografias de vários destinos, revelando o prazer que sente em conhecer novas culturas, paisagens e experiências.

Empresária no negócio da família, Vanessa licenciou-se em Direito, mas cedo percebeu que o seu futuro não passava por uma carreira tradicional. A vontade de estar em constante movimento e de abraçar novos desafios levou-a a seguir um caminho diferente, conciliando a atividade empresarial com projetos de impacto social.

Foi precisamente dessa vontade de fazer a diferença que nasceu a associação Corações Santola, uma iniciativa dedicada ao desenvolvimento de projetos solidários em São Tomé e Príncipe. Através da associação, Vanessa participa em ações de apoio às comunidades locais, promovendo diversas iniciativas de cariz social.

No seu Instagram é também possível encontrar vários registos destas missões solidárias. Entre visitas a escolas, momentos com crianças e ações de apoio às populações, a concorrente faz questão de dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pela associação, mostrando que a solidariedade ocupa um lugar importante na sua vida.

Agora, dentro da casa do Big Brother Verão, o público terá oportunidade de conhecer melhor Vanessa Condesso, não apenas como empresária, mas também como uma mulher apaixonada por viagens, novos desafios e causas humanitárias. Um percurso marcado pela vontade de sair da zona de conforto e de deixar uma marca positiva por onde passa.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens da vida de Vanessa fora do Big Brother Verão.