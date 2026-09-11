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Vanessa está revoltada com ex-concorrente e deixa Cristina Ferreira surpreendida com comentário: «Tem de ter maldade dentro dela»

  • Miguel Gomes
Vanessa está revoltada com ex-concorrente e deixa Cristina Ferreira surpreendida com comentário: «Tem de ter maldade dentro dela» - Big Brother
Vanessa no Dois às 10
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Vanessa Condesso, finalista do Big Brother Verão, esteve à conversa com Cristina Ferreira no Dois às 10 e revelou estar desiludida com a postura de uma ex-concorrente após a saída do reality show.

Vanessa Condesso, finalista do Big Brother Verão, teve oportunidade de ir ao Dois às 10 conversar com Cristina Ferreira sobre a sua participação no programa.

Raquel acabou por ser um dos grandes temas, para surpresa da apresentadora. Ao fazer duras críticas, a ex-concorrente revelou estar desiludida com a postura da antiga colega e não poupou nas palavras.

«O mais difícil para mim foi a Raquel. Devia era ter vergonha agora que chega cá fora e com as coisas que diz», afirmou Vanessa, referindo-se aos comentários feitos por Raquel sobre a forma como terá prejudicado Iris.

Veja também: Em primeira mão - As imagens do casting de Vanessa

A concorrente mostrou-se particularmente revoltada com o que descobriu depois de sair do reality show, garantindo que já percebeu que Raquel está contra si. «Já percebi que veio cá para fora contra mim. Devia era ter vergonha. Lá dentro, sempre que precisou, mesmo eu não concordando e vendo que era delulu...», explicou. «Agora acho e devia ter seguido a minha intuição de início. Não me identificava, mas não queria falhar com ela», confessou.

A ex-concorrente foi ainda mais longe na avaliação que faz atualmente da antiga colega. «A Raquel tem de ter maldade dentro dela, para chegar cá fora e dizer as coisas que disse», afirmou, deixando clara a desilusão com a postura que Raquel terá assumido depois da saída do programa.

Veja também: Conheça a Associação Coração Santola, projeto solidário de Vanessa

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Temas: Vanessa Condesso Big Brother Verão Dois às 10 Raquel Cristina Ferreira

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