Quase a ser mãe pela segunda vez! Ex-concorrente já entrou em trabalho de parto e mostra tudo

Vanessa Ferreira está prestes a ser mãe pela segunda vez! A ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos 3 partilhou, nas redes sociais, um vídeo em que revela que já está no hospital a fazer a indução do parto.

Nas imagens, vê-se ainda o filho, Matteo, a dar miminhos à mãe através de uma videochamada.

«O preparo do colo do útero com a indução por balão, teve efeito positivo. Estimulou e dilatou 2cms. Estou na 2ª fase da indução. Os primeiros comprimidos. Ainda sem contrações. Deixem boas energias», escreveu, na legenda da publicação.

Veja aqui o vídeo:

Recorde-se que Vanessa Ferreira já é mãe do Matteo. A ex-concorrente do reality show da TVI sofreu uma perda gestacional em maio de 2024 e, agora, vai ser mãe de uma menina. Os filhos são fruto do amor que a une a Valério.

