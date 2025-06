Surpresa! Ex-concorrente já foi mãe pela segunda vez... e revela o nome (pouco comum) da bebé

Vanessa Ferreira já foi mãe pela segunda vez! A ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos 3 partilhou, nas redes sociais, um vídeo em que se mostra ao lado da filha, Serena, na maternidade.

«A nossa bebé Arco-Íris chegou para colorir ainda mais a nossa vida. 🌈 Bem-Vinda, Serena 💛», escreveu, na legenda da publicação, em que revela, pela primeira vez, o nome escolhido para a bebé. A menina vem assim juntar-se a Matteo, o filho mais velho de Vanessa, e ambos são frutos do amor que a une a Valério.

A caixa de comentários da publicação encheu-se de rasgados elogios à fofura da bebé.«O NOSSO CORAÇÃO NÃO AGUENTA ❤️ BEIJINHO ENORME», «Tão bom ❤️ saúde e felicidade plena», «Querida Serena, que sorte tens em ter escolhido esta maravilhosa mamã. Parabéns papá e mano, o melhor começa agora❤️», «Lindas as duas!», «Tão fofinha! Agora tens um casal!», são alguns dos comentários que se podem ler.

Veja aqui a publicação em questão:

Vanessa Ferreira submetida a parto induzido

O anúncio foi feito um dia depois de Vanessa Ferreira ter anunciado que já estava em trabalho de parto, através da partilha de um vídeo em que surge a fazer uma videochamada com o filho. «O preparo do colo do útero com a indução por balão, teve efeito positivo. Estimulou e dilatou 2cms. Estou na 2ª fase da indução. Os primeiros comprimidos. Ainda sem contrações. Deixem boas energias», escreveu, na legenda da publicação.

Recorde-se que Vanessa Ferreira já é mãe do Matteo. A ex-concorrente do reality show da TVI sofreu uma perda gestacional em maio de 2024 e, agora, vai ser mãe de uma menina. Os filhos são fruto do amor que a une a Valério.

