Vanessa Ferreira, ex-concorrente da Casa dos Segredos, relata perda dramática do Bebé e partilha a dura despedida

Vanessa Ferreira, ex-concorrente da Casa dos Segredos 3, está a viver uma das fases mais duras da sua vida.

A ex-concorrente, que vive agora na Suíça, recorreu às redes sociais, nomeadamente o Instagram, onde partilhou com os fãs que teve uma perda gestacional: «Dia 11.5.24 a gestação chegou ao fim», começou por escrever no ltexto que partilhou.

«A culpa ainda me abala. Mas a emoção, razão e fé têm de caminhar juntas. Sabedoria é reconhecer isso. Por mais que doa. Da vossa parte só peço amor. Por favor», lê-se.

Vanessa Ferreira partilhou ainda com os fãs um vídeo do momento em que se despede do bebé.

A ex-concorrente mostrou-se a colocar o corpo num vaso com uma planta que crescerá e ficará para sempre na memória da família: «(…) A tua história é divina. Te recordaremos eternamente. Agora voa meu Anjinho. E que a Esperança floresça no Jardim», escreveu na legenda da publicação.