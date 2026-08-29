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Marcia Soares sai em defesa de Vanessa Martins e lança farpa: «São muito engraçadinhos» - Big Brother
Marcia Soares e Vanessa Martins
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Marcia Soares pronunciou-se sobre a polémica que envolve Vanessa Martins e deixou duras críticas aos influenciadores que têm satirizado o caso nas redes sociais.

Marcia Soares decidiu pronunciar-se sobre a mais recente polémica que envolve Vanessa Martins. A comentadora da TVI e ex-concorrente do Big Brother recorreu às redes sociais para partilhar a sua opinião sobre toda a situação e não poupou críticas a quem tem aproveitado o caso para criar conteúdo.

A polémica surgiu depois de Vanessa Martins participar numa trend nas redes sociais na qual avaliava diferentes comportamentos de funcionários, escolhendo entre «despedidos», «promovidos» ou «treinados». Entre as respostas dadas pela empresária, destacou-se a decisão de promover um trabalhador que, mesmo estando de férias, continuasse a responder às mensagens, enquanto quem não respondesse fora do horário de trabalho seria alvo de «treino».

As declarações geraram uma onda de críticas e levaram vários internautas a questionar a forma como Vanessa Martins encara a relação entre empregador e funcionários. Perante a reação, a empresária voltou às redes sociais para esclarecer o contexto das suas respostas e explicar que as declarações não tinham o significado que lhes foi atribuído.

Veja o polémico vídeo aqui:

Marcia Soares, por sua vez, mostrou compreender a posição assumida pela empresária. «Percebo o conceito de vestir a camisola pela empresa», afirmou, antes de recordar que uma trend deve ser encarada enquanto tal: «Uma trend quando é feita, só leva à letra quem quer».

No entanto, a comentadora não escondeu o desagrado com a forma como a polémica tem sido explorada nas redes sociais. «O que me dá realmente vergonha alheia são estes influenciadores que se aproveitam sempre da falha dos outros para gerar cliques e entrarem na onda», criticou.

Marcia Soares foi ainda mais longe e apontou diretamente o dedo a um grupo de criadores de conteúdo que, segundo considera, adota este comportamento de forma recorrente. «São sempre os mesmos... há assim uma listinha de influenciadores, que quando é para cascar nos outros, destilar ódio, o fazem (...) São muito engraçadinhos, escondem-se no humor», atirou.

Para Marcia Soares, apesar de toda a discussão gerada em torno das declarações de Vanessa Martins, existe também um impacto positivo para quem está envolvido no caso. «No fim do dia as vendas aumentam sempre», considerou.

No final da sua reflexão, a comentadora voltou a deixar clara a sua posição sobre toda a polémica e a forma como esta tem sido explorada nas redes sociais: «Vergonha alheia... muita vergonha alheia».

Veja o vídeo completo:

Vanessa Martins tornou-se conhecida do público português também pela participação na ficção nacional. A empresária estreou-se em Morangos com Açúcar em 2007, na quinta temporada da série juvenil da TVI, onde interpretou a personagem Vera Dias. É ainda conhecida pela relação que manteve com Marco Costa, ex-concorrente de Casa dos Segredos 2.

Quem se lembra de Vanessa Martins nos Morangos com Açúcar? Era Vera, namorada de Bruno

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Temas: Vanessa Martins Marcia Soares Polémica redes sociais

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