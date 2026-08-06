Ficou gravado. Vânia Sá sofre queda durante o trabalho e as imagens impressionam

Vânia Sá recorreu ao Instagram, na noite desta quarta-feira, 5 de agosto, para mostrar aos seguidores um momento inesperado vivido na sua loja.

A empresária partilhou o vídeo captado pelas câmaras de vigilância do espaço, onde surge a conversar com a mãe, Felicidade Sá, enquanto experimenta uma peça de roupa. Segundos depois, acaba por perder o equilíbrio e cair.

Apesar do susto, Vânia Sá encarou o episódio com muito humor e aproveitou para brincar com os vários contratempos que diz ter enfrentado nos últimos dias.

«Digam-me que não anda bruxa na loja!», começou por escrever na legenda da publicação. A ex-concorrente dos reality shows da TVI explicou ainda que os diretos que faz para vender produtos não têm chegado a muitos seguidores e recordou que, pouco antes da queda, tinha dito que «a bruxa não me vai vencer».

Entre risos, terminou o desabafo com uma pergunta bem-humorada: «Quem cara*** me anda a rezar?», arrancando reações divertidas dos seguidores, que rapidamente encheram a caixa de comentários.

E não foi a primeira vez...

Vânia Sá já tinha partilhado com os seguidores um momento difícil vivido durante o dia na sua loja. A empresária divulgou imagens captadas pelas câmaras de vigilância do espaço, onde é possível vê-la a cair no chão depois de se sentir mal enquanto organizava roupa.

Na legenda do vídeo, Vânia não escondeu o desgaste físico e emocional que tem sentido nos últimos tempos: «Estava a organizar roupa depois de um dia difícil e senti-me mal! Lambi chão em roupa interior! Há dias de m***a e hoje foi um!», escreveu.

Mais tarde, já em casa, a ex-concorrente dos reality shows da TVI voltou às redes sociais para explicar o que tem vivido desde que foi mãe, confessando que o equilíbrio entre a vida profissional e a maternidade tem sido extremamente difícil: «Há dias mais difíceis e hoje sem dúvida que foi um», começou por dizer.

Vânia Sá falou ainda sobre a pressão constante de tentar dar resposta a todas as responsabilidades ao mesmo tempo: «Há mães que ficam três meses em casa e depois dos três meses conseguem, no trabalho, ter alguma paz, porque ser mãe é o trabalho mais difícil de toda uma vida», desabafou.

A empresária revelou também que nunca conseguiu parar totalmente desde o nascimento da filha Leonor: «Eu nem fiquei os três meses em casa nem fui trabalhar após os três meses, eu fiz direto “trabalho e mãe” ao mesmo tempo», explicou.