Festival, gravidez e polémica: ‘Sem papas na língua’, Vânia Sá responde às críticas

No domingo, 7 de setembro, Vânia Sá marcou presença no festival Nómadas, em Braga, e partilhou nas redes sociais algumas fotografias do look escolhido para a ocasião, em que a sua barriga de grávida não passou despercebida. Na legenda, a ex-concorrente escreveu: «A mãe tá on».

A publicação, no entanto, não reuniu apenas elogios e acabou por gerar várias críticas. Perante os comentários, Vânia decidiu gravar um vídeo para esclarecer a situação e responder de forma direta: «Gravidez não é doença».

A influenciadora sublinhou a energia que tem sentido nesta fase e questionou a postura de alguns seguidores: «A nível de energia, eu tenho o triplo da energia que tinha antes, eu sei que cada grávida é uma grávida mas porque é que car*ças eu tinha que estar em casa só porque estou grávida? As pessoas perdem um bocadinho a noção e depois comentam à cara podre como se fosse um problema (…). Podemos por favor normalizar a gravidez?».

Vânia fez ainda questão de reforçar que não colocou em risco nem a sua saúde nem a do bebé, garantindo que tomou todas as precauções: «Estava num sítio ao ar livre, ninguém estava a fumar para cima de mim, não consumi nada, ou seja, não bebi álcool (…)».