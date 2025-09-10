Menino ou menina? Vânia Sá revela palpites dos pais e padrinhos. E vão surpreendê-lo

Vânia Sá recorreu ao Instagram para divulgar um vídeo onde revela os palpites dos avós e dos padrinhos sobre o sexo do bebé que está a caminho.

Na legenda da publicação, a ex-concorrente escreveu:

"Os últimos palpites já estão lançados… Aqui ficam os dos avós e dos padrinhos do bebé! 🤰🏼 E vocês, de que lado estão? 🩵🩷 PS: No final do vídeo também está o meu palpite e do pai! ♥️"

Segundo o vídeo partilhado, os pais de Vânia Sá acreditam que o bebé será um menino. Já a madrinha aposta numa menina, embora admita que, no fundo, também sente que será um rapaz.