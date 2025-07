Lágrimas e mais lágrimas: O vídeo inédito de Vânia Sá que o vai emocionar

Vânia Sá revelou recentemente que está grávida e, agora, recorreu às redes sociais para mostrar aos fãs como é que contou a novidade à família.

A empresária publicou um vídeo em que surge ao lado da mãe, Felicidade Sá, do irmão e do pai e, de repente, anuncia: «Estou grávida». A família da ex-concorrente da Casa dos Segredos ficou estupefacta.

«A reação da família cá de casa quando souberam da gravidez: A mãe? Toda contente, já a sonhar com o netinho/a. O irmão? Apanhado de surpresa, feliz e contente. E o pai… bom, o pai ficou meio fo**** — vai ter que dormir com a avó agora! 😂 Mas no meio do caos, muito amor. A família cresceu e o coração também. 💛 Ps: Este vídeo foi gravado no meu dia de anos com o pretexto de que ia tirar a fotografia dos 32 da praxe! 😇🥺», escreveu, na legenda do vídeo.

A caixa de comentários encheu-se rapidamente de mensagens de carinho e outras tantas muito emotivas.

Veja tudo aqui:

Fotos nunca antes vistas: Vânia Sá mostra imagens inéditas da barriguinha de grávida

Vânia Sá está a viver uma das mais felizes faes da sua vida. No passado domingo, 6 de julho, a empresária anunciou que está grávida e, desde então, tem feito várias partilhas sobre a gravidez. Esta quarta-feira (9), divulgou um conjunto de fotografias únicas em que mostra a sua barriguinha.

«Tirei mas não postei… até agora! 👀 Mamã Vânia Sá em modo ON 💁‍♀️ Qual é a vossa fav?», escreveu na legenda da publicação feita no Instagram.

Os fãs ficaram rendidos àquelas imagens e encheram a caixa de comentários de rasgados elogios e mensagens a parabenizar Vânia Sá pela gravidez. «Grávida lindaaaaa 😍❤️», «Muitos parabéns aos papás ❤️ que Deus vos proteja e que esse bebé venha com muita saúde é o mais importante», «Linda como sempre! Tudo a correr bem 😍❤️», «Estás uma grávida linda 😍😍😍», «Parabéns mamã, parabéns ao papá, avós, muitas felicidades», «Mamã do ano mais linda 🩷🥰», «A Vânia grávida vai ser daquelas mães gostosas! ❤️parabéns querida», «Estás tão bonita», «Gostei de todas, estás uma grávida linda. Toma bem conta desse tesouro 🙏», «Mamã de luxo», pode ler-se.

Percorra a nossa galeria e veja todas as imagens de Vânia Sá grávida

Vânia Sá está grávida: «11 anos depois (...) a vida oferece-nos este presente»

«11 𝘢𝘯𝘰𝘴 𝘥𝘦𝘱𝘰𝘪𝘴, 𝘷𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘴𝘦𝘳 𝘱𝘢𝘪𝘴. 𝘕𝘢̃𝘰 𝘦́ 𝘴𝘰́ 𝘶𝘮𝘢 𝘯𝘰𝘵𝘪́𝘤𝘪𝘢 — 𝘦́ 𝘶𝘮 𝘱𝘦𝘥𝘢𝘤̧𝘰 𝘥𝘢 𝘯𝘰𝘴𝘴𝘢 𝘩𝘪𝘴𝘵𝘰́𝘳𝘪𝘢 𝘲𝘶𝘦 𝘢𝘨𝘰𝘳𝘢 𝘨𝘢𝘯𝘩𝘢 𝘶𝘮 𝘯𝘰𝘷𝘰 𝘤𝘢𝘱𝘪́𝘵𝘶𝘭𝘰. 𝘊𝘳𝘦𝘴𝘤𝘦𝘮𝘰𝘴 𝘫𝘶𝘯𝘵𝘰𝘴, 𝘧𝘰𝘮𝘰𝘴 𝘥𝘰𝘪𝘴 𝘮𝘪𝘶́𝘥𝘰𝘴 𝘢 𝘢𝘱𝘳𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳 𝘰 𝘲𝘶𝘦 𝘦́ 𝘢𝘮𝘰𝘳 𝘥𝘦 𝘷𝘦𝘳𝘥𝘢𝘥𝘦: 𝘢𝘲𝘶𝘦𝘭𝘦 𝘲𝘶𝘦 𝘳𝘦𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦, 𝘲𝘶𝘦 𝘥𝘦𝘴𝘢𝘧𝘪𝘢, 𝘲𝘶𝘦 𝘦𝘹𝘪𝘨𝘦 𝘮𝘢𝘪𝘴 𝘥𝘰 𝘲𝘶𝘦 𝘳𝘰𝘮𝘢𝘯𝘵𝘪𝘴𝘮𝘰 — 𝘦𝘹𝘪𝘨𝘦 𝘤𝘰𝘳𝘢𝘨𝘦𝘮», foi assim de Vânia Sá contou aos fãs que estava grávida, através de um vídeo especial, divulgado nas redes sociais.

«𝘈𝘮𝘢́𝘮𝘰𝘴 𝘫𝘰𝘷𝘦𝘯𝘴, 𝘦𝘳𝘳𝘢́𝘮𝘰𝘴 𝘫𝘰𝘷𝘦𝘯𝘴, 𝘦 𝘢𝘪𝘯𝘥𝘢 𝘢𝘴𝘴𝘪𝘮, 𝘦𝘴𝘤𝘰𝘭𝘩𝘦𝘮𝘰-𝘯𝘰𝘴. 𝘈𝘮𝘢́𝘮𝘰𝘴 𝘢𝘯𝘵𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘴𝘢𝘣𝘦𝘳 𝘰 𝘲𝘶𝘦 𝘦𝘳𝘢 𝘢𝘮𝘢𝘳. 𝘌 𝘢𝘨𝘰𝘳𝘢, 𝘢 𝘷𝘪𝘥𝘢 𝘰𝘧𝘦𝘳𝘦𝘤𝘦-𝘯𝘰𝘴 𝘦𝘴𝘵𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘦. 𝘌𝘴𝘵𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘱𝘳𝘰𝘯𝘵𝘰𝘴? 𝘕𝘪𝘯𝘨𝘶𝘦́𝘮 𝘦𝘴𝘵𝘢́. 𝘔𝘢𝘴 𝘦𝘴𝘵𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘧𝘦𝘭𝘪𝘻𝘦𝘴? 𝘔𝘶𝘪𝘵𝘰. 𝘌 𝘪𝘴𝘴𝘰 𝘣𝘢𝘴𝘵𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘦𝘤̧𝘢𝘳 𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘯𝘰𝘷𝘢 𝘢𝘷𝘦𝘯𝘵𝘶𝘳𝘢 𝘤𝘰𝘮 𝘰 𝘤𝘰𝘳𝘢𝘤̧𝘢̃𝘰 𝘤𝘩𝘦𝘪𝘰. 𝘋𝘦𝘱𝘰𝘪𝘴 𝘥𝘦 𝘵𝘢𝘯𝘵𝘰𝘴 𝘤𝘢𝘱𝘪́𝘵𝘶𝘭𝘰𝘴 𝘦𝘴𝘤𝘳𝘪𝘵𝘰𝘴 𝘢 𝘥𝘰𝘪𝘴, 𝘤𝘩𝘦𝘨𝘰𝘶 𝘢 𝘢𝘭𝘵𝘶𝘳𝘢 𝘥𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘦𝘤̧𝘢𝘳𝘮𝘰𝘴 𝘶𝘮 𝘯𝘰𝘷𝘰… 𝘢 𝘵𝘳𝘦̂𝘴», rematou.

Recorde-se que a ex-concorrente já tinha revelado que tinha o sonho de ser mãe. Quando participou no Secret Story - Desafio Final, em fevereiro, Vânia revelou que já estava a tentar há um ano, mas ainda não tinha conseguido. Sabemos agora que o sonho se vai realizar. Veja em baixo o anúncio com as primeiras imagens da ecografia:

Vânia Sá surpreendeu tudo e todos ao anunciar que estava à espera do primeiro filho, em comum com o companheiro de 11 anos. Depois, a ex-concorrente falou sobre todo o processo, revelando «o sintoma mais grave» da gravidez e mostrando tudo o que os fãs não viram.

«Tive o primeiro sintoma e mais grave da gravidez quando estava a tirar estas fotografias. FOMEEEEEE!! (Não sabia que estava grávida)», escreveu naquela rede social, onde contou toda a história de como conseguiu 'enganar' os fãs e seguidores sobre a sua gravidez, continuando a publicar fotos sem que ninguém se apercebesse de nada.

