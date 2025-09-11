Revelação de sexo «nunca vista»: Vânia Sá grava «o vídeo mais esperado». Com um astro da música portuguesa

Radiante, Vânia Sá derrete fãs com fotos da barriguinha (cada vez maior)

Uma grávida cheia de energia. Estas são as fotografias únicas de Vânia Sá

Vânia Sá está prestes a revelar o sexo do seu primeiro filho e para isso preparou o vídeo de revelação mais original de sempre, segundo a própria.

Nos stories do Instagram, a ex-concorrente mostrou alguns detalhes do momento, que conta com a participação de um dos cantores mais conhecidos em Portugal, o Noble.

«Nunca vi um vídeo de revelação assim», escreveu nas stories do Instagram, enquanto mostrava os preparativos para a gravação do vídeo.

Depois, Vânia fez um vídeo onde revelou: «O vídeo mais esperado está quase aí, mas antes, as pessoas que estiveram comigo têm que ganhar alguns seguidores, portanto o nosso querido Nobel pelo menos 50 mil».

