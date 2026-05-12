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Vânia Sá sente-se mal durante o trabalho e as imagens da queda impressionam

  • Secret Story
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Vânia Sá sente-se mal durante o trabalho e as imagens da queda impressionam - Big Brother

Vânia Sá viveu um momento complicado durante o trabalho e acabou por desabar nas redes sociais. A empresária mostrou a queda sofrida na loja e confessou estar completamente exausta ao tentar conciliar maternidade e trabalho.

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Vânia Sá partilhou com os seguidores um momento difícil vivido durante o dia na sua loja. A empresária divulgou imagens captadas pelas câmaras de vigilância do espaço, onde é possível vê-la a cair no chão depois de se sentir mal enquanto organizava roupa.

Na legenda do vídeo, Vânia não escondeu o desgaste físico e emocional que tem sentido nos últimos tempos: «Estava a organizar roupa depois de um dia difícil e senti-me mal! Lambi chão em roupa interior! Há dias de m***a e hoje foi um!», escreveu.

Mais tarde, já em casa, a ex-concorrente dos reality shows da TVI voltou às redes sociais para explicar o que tem vivido desde que foi mãe, confessando que o equilíbrio entre a vida profissional e a maternidade tem sido extremamente difícil: «Há dias mais difíceis e hoje sem dúvida que foi um», começou por dizer.

Vânia Sá falou ainda sobre a pressão constante de tentar dar resposta a todas as responsabilidades ao mesmo tempo: «Há mães que ficam três meses em casa e depois dos três meses conseguem, no trabalho, ter alguma paz, porque ser mãe é o trabalho mais difícil de toda uma vida», desabafou.

A empresária revelou também que nunca conseguiu parar totalmente desde o nascimento da filha Leonor: «Eu nem fiquei os três meses em casa nem fui trabalhar após os três meses, eu fiz direto “trabalho e mãe” ao mesmo tempo», explicou.

Visivelmente cansada, Vânia acabou por admitir o estado de exaustão em que se encontra atualmente: «Estou num estado em que me apetece bater com a cabeça nas paredes», confessou.

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