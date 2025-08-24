Menino ou menina? Vânia Sá surpreende com vídeo inédito sobre o sexo do bebé

Vânia Sá está grávida pela primeira vez e surpreendeu os seguidores com um vídeo inédito, no qual levanta a ponta do véu sobre o sexo do bebé: «Depois de verem o vídeo completo, contem-me: são team menino ou team menina? 💙💖», escreveu nas redes sociais.

No vídeo, a ex-concorrente de reality-shows revelou os sintomas que tem tido e que são mais associados a menina ou menino, dependendo do caso. Na caixa de comentários da partilha são muitas as opiniões, mas para já a revelação ainda está no segredo dos deuses.

A jovem de 32 anos tem vivido esta fase de forma muito especial e fez questão de mostrar o crescimento da sua barriguinha, cada vez mais visível, em registos ternos e naturais. Nas fotografias publicadas nas redes sociais, Vânia surge radiante, evidenciando a felicidade que tem sentido nesta nova etapa da sua vida.

O brilho no olhar e a serenidade no sorriso não passaram despercebidos e rapidamente se multiplicaram os comentários de carinho e admiração. A partilha das imagens reforça a cumplicidade que Vânia tem criado com os seus seguidores, que vivem com ela cada passo desta experiência única.

Mais do que uma figura pública, Vânia Sá mostra-se uma futura mamã orgulhosa e realizada, deixando transparecer em cada fotografia a emoção de quem se prepara para receber o maior amor da sua vida. Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens da gravidez de Vânia Sá.