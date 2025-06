Casa de sonho: Vânia Sá partilha imagens inéditas da sua luxuosa moradia

Vânia Sá, conhecida pela sua participação no reality show Secret Story, partilhou com os seguidores um dos momentos mais marcantes da sua vida pessoal e profissional: a construção da sua casa de sonho.



A revelação foi feita através do Instagram, onde a empresária publicou várias imagens junto à estrutura do seu futuro lar, ainda em fase de construção. “Mais um objetivo de vida a ganhar forma”, escreveu na legenda, mostrando-se orgulhosa desta nova conquista.

Mas a casa não é o único motivo de admiração. Antes desta partilha, Vânia Sá já tinha dado que falar ao exibir a sua impressionante coleção de carros de luxo, avaliada em milhares de euros.



A divulgação foi feita por Daniela Santos, também ex-concorrente d'O Dilema e do Secret Story – Desafio Final, que visitou a garagem da amiga e não resistiu a mostrar o momento nas redes sociais. “Ora então, bom dia na garagem da minha amiga”, afirmou num vídeo publicado no Instagram, claramente surpreendida com a dimensão e sofisticação da frota automóvel.



Entre os veículos em destaque estão três Porsches e um Range Rover, modelos que reforçam o estilo de vida luxuoso de Vânia Sá. Embora a garagem esteja localizada na sua atual residência, alguns dos automóveis poderão pertencer a outros membros da família, incluindo a mãe da ex-concorrente, também ela uma mulher de negócios.



Com quatro empresas em crescimento, Vânia Sá assume-se hoje como uma empreendedora de sucesso, consolidando o seu percurso muito para além da televisão.



Veja na galeria as fotografias exclusivas da nova casa de Vânia Sá e deslumbre-se com os detalhes desta luxuosa moradia em construção.



VEJA TAMBÉM: Mundo dos realities de luto: Participante encontrada morta em casa