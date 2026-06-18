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Compra milionária! Ex-concorrente causa grande aparato ao receber carro de sonho que pode custar milhões de euros

  • Big Brother
  • Há 1h e 38min
Compra milionária! Ex-concorrente causa grande aparato ao receber carro de sonho que pode custar milhões de euros - Big Brother

Uma ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos está a dar que falar depois de ter mostrado, nas redes sociais, a chegada de um novo carro de luxo à casa da família, em Paços de Ferreira. Trata-se de um modelo de sonho que pode valer mais de 1 milhão de euros.

Vânia Sá voltou a surpreender os seguidores. A ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos partilhou, esta quinta-feira, vários vídeos nas stories do Instagram que mostram a chegada de um novo carro de luxo à residência da família, em Paços de Ferreira.

A empresária revelou que a compra foi feita em conjunto com o pai e explicou que se trata da concretização de um sonho antigo. «O meu pai tinha um sonho e acesso a uma conta (...) um sonho de criança», contou numa das stories da rede social.

Sem esconder a emoção do momento, Vânia mostrou todo o aparato em torno da chegada do automóvel topo de gama e assumiu o orgulho pela nova conquista. «Inacreditável o nosso brinquedo novo», partilhou.

A antiga concorrente da TVI fez ainda questão de sublinhar que este é um objetivo alcançado por todos. «Nós conquistámos isto enquanto família», afirmou, recordando também os momentos mais difíceis do percurso. «A Vânia que muitas vezes chorou sozinha quando as coisas não davam certo...», acrescentou.

Percorra a galeria e veja todos os detalhes do carro de sonho que Vânia Sá e o pai compraram

Embora o valor exato do automóvel não tenha sido revelado, os modelos desta marca italiana de luxo podem ultrapassar 1 milhão de euros, tornando esta uma das compras mais impressionantes já exibidas pela ex-concorrente nas redes sociais.

Veja todo o momento aqui:

 

Temas: Vânia Sá Ferrari Carros de Luxo

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