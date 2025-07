Última Hora! Vânia Sá está grávida: «11 anos depois (...) a vida oferece-nos este presente»

Vânia Sá anunciou este domingo a sua gravidez: «11 𝘢𝘯𝘰𝘴 𝘥𝘦𝘱𝘰𝘪𝘴, 𝘷𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘴𝘦𝘳 𝘱𝘢𝘪𝘴. 𝘕𝘢̃𝘰 𝘦́ 𝘴𝘰́ 𝘶𝘮𝘢 𝘯𝘰𝘵𝘪́𝘤𝘪𝘢 — 𝘦́ 𝘶𝘮 𝘱𝘦𝘥𝘢𝘤̧𝘰 𝘥𝘢 𝘯𝘰𝘴𝘴𝘢 𝘩𝘪𝘴𝘵𝘰́𝘳𝘪𝘢 𝘲𝘶𝘦 𝘢𝘨𝘰𝘳𝘢 𝘨𝘢𝘯𝘩𝘢 𝘶𝘮 𝘯𝘰𝘷𝘰 𝘤𝘢𝘱𝘪́𝘵𝘶𝘭𝘰. 𝘊𝘳𝘦𝘴𝘤𝘦𝘮𝘰𝘴 𝘫𝘶𝘯𝘵𝘰𝘴, 𝘧𝘰𝘮𝘰𝘴 𝘥𝘰𝘪𝘴 𝘮𝘪𝘶́𝘥𝘰𝘴 𝘢 𝘢𝘱𝘳𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳 𝘰 𝘲𝘶𝘦 𝘦́ 𝘢𝘮𝘰𝘳 𝘥𝘦 𝘷𝘦𝘳𝘥𝘢𝘥𝘦: 𝘢𝘲𝘶𝘦𝘭𝘦 𝘲𝘶𝘦 𝘳𝘦𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦, 𝘲𝘶𝘦 𝘥𝘦𝘴𝘢𝘧𝘪𝘢, 𝘲𝘶𝘦 𝘦𝘹𝘪𝘨𝘦 𝘮𝘢𝘪𝘴 𝘥𝘰 𝘲𝘶𝘦 𝘳𝘰𝘮𝘢𝘯𝘵𝘪𝘴𝘮𝘰 — 𝘦𝘹𝘪𝘨𝘦 𝘤𝘰𝘳𝘢𝘨𝘦𝘮», escreveu no Instagram.

«𝘈𝘮𝘢́𝘮𝘰𝘴 𝘫𝘰𝘷𝘦𝘯𝘴, 𝘦𝘳𝘳𝘢́𝘮𝘰𝘴 𝘫𝘰𝘷𝘦𝘯𝘴, 𝘦 𝘢𝘪𝘯𝘥𝘢 𝘢𝘴𝘴𝘪𝘮, 𝘦𝘴𝘤𝘰𝘭𝘩𝘦𝘮𝘰-𝘯𝘰𝘴. 𝘈𝘮𝘢́𝘮𝘰𝘴 𝘢𝘯𝘵𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘴𝘢𝘣𝘦𝘳 𝘰 𝘲𝘶𝘦 𝘦𝘳𝘢 𝘢𝘮𝘢𝘳. 𝘌 𝘢𝘨𝘰𝘳𝘢, 𝘢 𝘷𝘪𝘥𝘢 𝘰𝘧𝘦𝘳𝘦𝘤𝘦-𝘯𝘰𝘴 𝘦𝘴𝘵𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘦. 𝘌𝘴𝘵𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘱𝘳𝘰𝘯𝘵𝘰𝘴? 𝘕𝘪𝘯𝘨𝘶𝘦́𝘮 𝘦𝘴𝘵𝘢́. 𝘔𝘢𝘴 𝘦𝘴𝘵𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘧𝘦𝘭𝘪𝘻𝘦𝘴? 𝘔𝘶𝘪𝘵𝘰. 𝘌 𝘪𝘴𝘴𝘰 𝘣𝘢𝘴𝘵𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘦𝘤̧𝘢𝘳 𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘯𝘰𝘷𝘢 𝘢𝘷𝘦𝘯𝘵𝘶𝘳𝘢 𝘤𝘰𝘮 𝘰 𝘤𝘰𝘳𝘢𝘤̧𝘢̃𝘰 𝘤𝘩𝘦𝘪𝘰. 𝘋𝘦𝘱𝘰𝘪𝘴 𝘥𝘦 𝘵𝘢𝘯𝘵𝘰𝘴 𝘤𝘢𝘱𝘪́𝘵𝘶𝘭𝘰𝘴 𝘦𝘴𝘤𝘳𝘪𝘵𝘰𝘴 𝘢 𝘥𝘰𝘪𝘴, 𝘤𝘩𝘦𝘨𝘰𝘶 𝘢 𝘢𝘭𝘵𝘶𝘳𝘢 𝘥𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘦𝘤̧𝘢𝘳𝘮𝘰𝘴 𝘶𝘮 𝘯𝘰𝘷𝘰… 𝘢 𝘵𝘳𝘦̂𝘴», rematou.

Recorde-se que a ex-concorrente já tinha revelado que tinha o sonho de ser mãe. Quando participou no Secret Story - Desafio Final, em fevereiro, Vânia revelou que já estava a tentar há um ano, mas ainda não tinha conseguido. Sabemos agora que o sonho se vai realizar. Veja em baixo o anúncio com as primeiras imagens da ecografia: