Mais de 35 mil euros no pulso e ainda um Porsche topo de gama nas mãos. As compras impressionantes de Vânia Sá

Vânia Sá é uma mulher de muito trabalho. A ex-concorrente tem várias empresas e faz questão de mostrar o seu ritmo intenso de trabalho. Contudo, também não esconde a vida que conquistou. Este sábado, Vânia Sá impressionou com uma partilha em que mostra o pulso, com duas pulseiras caras e um relógio milionário, junto ao volante do seu carro topo de gama.

Na imagem é possível ver que Vânia Sá está ao volante de um Porshe. Este é o «novo brinquedo» da empresária, que espera a chegada do primeiro filho. Um Porsche 911 Carrera 4S, que de acordo com o site oficial da marca, está disponível a partir de 200 mil euros.

No pulso, Vânia Sá tem também um Rolex. No site da marca, é possível encontrar um modelo parecido por 21.450 euros. Este é o segundo relógio Rolex que Vânia Sá compra. Além disso, exibe uma pulseira muito popular. A pulseira Cartier, que imita um prego, custa 8.850 euros. Já a pulseira Van Cleef & Arpels está disponível no site da marca por 5.400 euros. Tudo somado, só no pulso, Vânia Sá terá mais de 35 mil euros (35.700 euros). No dedo, exibe ainda um vistoso anel.

Na legenda da publicação, a empresária explicou que há anos que «dá o litro» a trabalhar nas duas quatro empresas. «Anos a dar o litro, seis dias por semana ( às vezes sete), mais de 14/15h diárias sem nunca desistir. Quatro empresas, alguns funcionários no lombo … e ainda arranjo tempo para receber chamadas privadas de fãs muito empenhados ! 🙃 Obrigada pela preocupação, mas prometo que continuo a trabalhar mais do que vocês falam!», escreveu.

«A vida é demasiado curta para andar de bijutaria e a pé», escreveu ainda.

Recorde-se que Vânia Sá encontra-se com o namorado a construir uma moradia de luxo. «Eu mato-me a trabalhar para usufruir de casa conquista», já explicou.

«Quando fiz 30 anos ofereci a mim própria um relógio Rolex. Eu quando quero uma coisa luto por ela e trabalho por ela e não desisto até a ter. Se for preciso trabalho 24 horas por dia, porque se eu cismar que vou tê-la, eu consigo».

