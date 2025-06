A coleção de carros de luxo, a casa de sonho e as férias incríveis: A vida que Vânia Sá conquistou

Vânia Sá, ex-concorrente do Secret Story, deu nas vistas ao mostrar a impressionante frota de carros de luxo que possui.

A revelação foi feita por Daniela Santos, ex-concorrente d'O Dilema e também do Secret Story - Desafio Final, que visitou a garagem da amiga e partilhou o momento nas redes sociais. «Ora então bom dia na garagem da minha amiga», afirmou Daniela num vídeo publicado no Instagram, visivelmente surpreendida com a quantidade e qualidade dos veículos expostos.

Entre os modelos em destaque estão três Porsches e um Range Rover, num conjunto avaliado em milhares de euros. A garagem situa-se na casa de Vânia Sá, embora alguns dos veículos possam pertencer a outros membros da família, nomeadamente à mãe, que também é empresária.

Vânia Sá é atualmente uma empreendedora de sucesso, sendo proprietária de quatro negócios em crescimento.

Foi também no Instagram que Vânia Sá partilhou com os seguidores a concretização de mais um objetivo de vida: construir a sua casa de sonho! Com fotografias a posar junto da estrutura do seu futuro lar ainda em construção, a empresária revelou esta sua nova conquista!

Ora veja:

Recorde que, no mês passado, Vânia Sá desfrutou de umas férias de luxo ao lado do namorado, num destino tropical que encantou os seguidores. Entre paisagens deslumbrantes, praias paradisíacas e águas cristalinas, o casal partilhou momentos de grande cumplicidade nas redes sociais.

Nas imagens publicadas, Vânia surge confiante e sensual em biquíni, arrancando elogios dos fãs. Percorra a galeria e veja todas as fotografias incríveis!