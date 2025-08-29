«Não são só nódoas negras»: Vânia Sá revela marcas invisíveis da violência

Vânia Sá fez uma partilha tocante e um alerta importante sobre a violência doméstica. A empresária, e ex-concorrente do Secret Story, viveu o trauma aos 18 anos. Vânia Sá alerta para a violência que não deixa marcas físicas, mas que traumatiza para sempre.
«Fui vítima de violência e sei bem o que isso significa. Nem sempre a violência se vê, nem sempre deixa nódoas negras. Muitas vezes, a marca maior fica por dentro, escondida no silêncio», começa por alertar.
«Eu não me sentia mais fraca — sentia-me presa numa dependência emocional que me fazia acreditar que a culpa era minha. Tenho pena que as pessoas só falem de violência quando há um caso visível, registado, quando na verdade muitas vezes ela começa de forma invisível, pela violência psicológica. E essa pode ser tão destrutiva quanto qualquer outra».
Vânia Sá dá detalhes sobre o seu caso: «Eu fui uma vítima que teve sorte — saí com vida na iminência dos meus 20 anos. Hoje olho para trás e reconheço que sou uma mulher ainda mais forte por tudo o que passei. (Ou quero acreditar nisso)».
A empresária pede que todos estejam atentos, não só aos casos mediáticos, mas a todo o lado. «Não olhem só para os casos televisivos, para a câmara que filmou. Muitas vezes basta olhar para a amiga do lado. Muitas vezes basta olhar para a senhora no café. Muitas vezes basta olhar — verdadeiramente olhar — para conseguir ajudar alguém».
«Tinha 18 anos, hoje tenho 32. Estejam alertas sempre!», finalizou.