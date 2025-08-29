«Não são só nódoas negras»: Vânia Sá revela marcas invisíveis da violência

Ao Minuto

12:13
Afonso e Miranda fogem das câmaras e dão o beijo mais esperado de todos longe de todos os olhares - Big Brother
06:55

12:01
Afonso elogia a argumentação imbatível de Miranda e Jéssica não poupa críticas - Big Brother
04:27

11:51
«Sem malícia, era tudo mais fácil»: Jéssica atira frase polémica e Miranda reage - Big Brother
04:11

11:38
«Falsidade»: Afonso não perdoa e aponta o dedo a Ana Duarte - Big Brother
03:18

11:25
«Estou muito cansada de aqui estar»: Miranda desaba em plena dinâmica e deixa a casa em choque - Big Brother
00:48

11:21
Tensão silenciosa? Jéssica lança farpa a Miranda com uma só palavra - Big Brother
02:19

11:06
Será karma? Catarina Miranda em lágrimas pelo mesmo homem que fez Jéssica Vieira chorar - Big Brother
03:03

10:57
Aliados de costas voltadas? Afonso e Miranda distanciam-se e ficam cada um num canto - Big Brother
02:57

10:50
Miranda em versão 'sofrida'. Concorrente faz atitude que tinha criticado em Jéssica - Big Brother
02:03

10:36
Miranda acorda Afonso com beijos mas é ignorada - Big Brother
01:16

10:29
Foi traído? Afonso diz tudo o que pensa a Miranda: «Andaste a usar-me» - Big Brother
04:54

10:28
Uma bóia de preservativos para flutuar na piscina. Esta é a ideia mais louca de um concorrente de reality show - Big Brother

10:00
Conseguiram vencer a prova semanal? Big Brother revela resultado surpreendente - Big Brother
02:51

09:58
A revelação mais esperada (e surpreendente): Bruno Savate conta quem são os seus preferidos do BB Verão - Big Brother

09:56
Entre lágrimas e beijos, Miranda confessa tudo a Afonso: «Eu quero-te para…» - Big Brother
04:43

09:33
Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica - Big Brother
02:04

09:24
“Nós queremos construir alguma coisa…”: Catarina Miranda explode após clima entre Afonso Leitão e Jéssica Vieira - Big Brother
03:45

09:03
Olhares que dizem tudo? Jéssica Vieira não tira os olhos de Afonso Leitão e não passa despercebida - Big Brother
02:58

08:53
Miranda afunda-se em lágrimas, enquanto o ex-casal janta - Big Brother
01:22

08:48
«Queres um beijo na boca?»: Afonso Leitão provoca Catarina Miranda em clima cada vez mais quente - Big Brother
04:24

08:13
Já não há dúvidas. Catarina Miranda diz tudo o que sente a Afonso Leitão - Big Brother
05:32

08:12
Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas - Big Brother
05:19

22:51
Afonso Leitão tenta consolar Catarina Miranda com beijos, depois de um Especial intenso - Big Brother
05:15

22:47
Catarina Miranda em pranto: «Eu não posso desistir!» - Big Brother
03:50

22:42
Enquanto Jéssica e Afonso desfrutam de jantar secreto, Catarina Miranda chora compulsivamente a um canto - Big Brother
06:11

«Não são só nódoas negras»: Vânia Sá revela marcas invisíveis da violência

  • Há 49 min

  • Há 49 min
«Não são só nódoas negras»: Vânia Sá revela marcas invisíveis da violência - Big Brother
Vânia Sá

Vânia Sá faz partilha tocante sobre a violência doméstica e deixa um importante alerta: «Não olhem só para os casos televisivos…»

Vânia Sá fez uma partilha tocante e um alerta importante sobre a violência doméstica. A empresária, e ex-concorrente do Secret Story, viveu o trauma aos 18 anos. Vânia Sá alerta para a violência que não deixa marcas físicas, mas que traumatiza para sempre.

«Fui vítima de violência e sei bem o que isso significa. Nem sempre a violência se vê, nem sempre deixa nódoas negras. Muitas vezes, a marca maior fica por dentro, escondida no silêncio», começa por alertar.

«Eu não me sentia mais fraca — sentia-me presa numa dependência emocional que me fazia acreditar que a culpa era minha. Tenho pena que as pessoas só falem de violência quando há um caso visível, registado, quando na verdade muitas vezes ela começa de forma invisível, pela violência psicológica. E essa pode ser tão destrutiva quanto qualquer outra».

Vânia Sá dá detalhes sobre o seu caso: «Eu fui uma vítima que teve sorte — saí com vida na iminência dos meus 20 anos. Hoje olho para trás e reconheço que sou uma mulher ainda mais forte por tudo o que passei. (Ou quero acreditar nisso)».

A empresária pede que todos estejam atentos, não só aos casos mediáticos, mas a todo o lado. «Não olhem só para os casos televisivos, para a câmara que filmou. Muitas vezes basta olhar para a amiga do lado. Muitas vezes basta olhar para a senhora no café. Muitas vezes basta olhar — verdadeiramente olhar — para conseguir ajudar alguém».

«Tinha 18 anos, hoje tenho 32. Estejam alertas sempre!», finalizou.

