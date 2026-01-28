Estas foram as mulheres que venceram realities em Portugal: e uma delas foi a mais inesperada de sempre

A TVI foi palco dos mais marcantes reality shows do País, e de alguns deles sagraram-se vencedoras grandes mulheres que ainda hoje estão na memória do público.

A primeira mulher a vencer um reality show em Portugal foi Catarina Cabral, que ganhou o Big Brother 3, mas depois dela seguiram-se várias, entre elas Sofia Sousa, Érica Silva, Bruna Gomes, Cátia Palhinha, Kelly Medeiros, Elisabete Moutinho e Jéssica Vieira.

Mas algumas delas foram verdadeiras revelações, e nada fazia prever que ganhariam as edições em que participaram. Em formatos em que se destacam as grandes personalidades, os grandes jogadores e também os mais polémicos e controversos, Carolina Aranda, Soraia Moreira e Zena Pacheco foram, provavelmente, as vencedoras mais pacíficas dos realities em que participaram, mas conquistaram o coração do público com a sensatez, a calma e a perspicácia que tão bem as caracteriza.

Além desses casos, a vitória de Elisabete Moutinho, no Secret Story 5, foi provavelmente uma das mais inesperadas. Todos acreditavam que Bruno Savate poderia ser o grande vencedor daquela edição, mas a então namorada 'roubou-lhe' o lugar e conquistou o primeiro lugar (e um cheque chorudo).