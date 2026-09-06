A saída “brusca” da casa levou o seu nome além-fronteiras. Agora, a icónica "Vera Saramaga" está de regresso

Vera Cláudia foi concorrente do Secret Story 9 e rapidamente se tornou num fenómeno dentro e fora da casa mais vigiada do País, principalmente devido às suas frases icónicas. Uma agressão acabou por ditar a sua expulsão do programa, mas tem agora uma nova oportunidade de brilhar no Big Brother All Stars.

Recorde como Vera foi expulsa do Secret Story 9

Na cadeira quente da gala de 19 de outubro de 2026, Vera Cláudia envolveu-se numa forte discussão com Dylan e acabou por perder as estribeiras. O momento parou o País, tornou-se viral na internet e chegou mesmo a ser notícia ao redor do mundo.

Tudo começou depois de Dylan ter falado sobre as filhas de Vera Cláudia, algo que a concorrente não tolerou. No frente a frente que se seguiu, Vera Cláudia acabou por ultrapassar os limites e agrediu fisicamente o colega, deixando os colegas de casa em choque, sem saber como reagir perante a situação.

Veja aqui o momento:

As frases icónicas de Vera foram “além-fronteiras”

Depois de entrar na casa mais vigiada do País, Vera ganhou rapidamente uma legião de fãs, principalmente devido à sua presença leve e bem-humorada. Algumas das frases da concorrente chegaram mesmo a tornar-se “memes” nacionais e até internacionais, sendo até carinhosamente apelidada de Vera Saramaga.