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Eram inseparáveis e envolveram-se com o mesmo homem. Hoje trocam farpas: «Se agressividade faz de alguém uma estrela...»

  • Maria Figueiredo
Eram inseparáveis e envolveram-se com o mesmo homem. Hoje trocam farpas: «Se agressividade faz de alguém uma estrela...» - Big Brother
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Liliana Oliveira analisou a estreia do ‘Big Brother All Stars’ e não ficou convencida com o elenco escolhido. Num vídeo partilhado nas redes sociais, a jovem comentou algumas das entradas e deixou críticas particularmente duras a vários dos nomes que aceitaram o desafio.

A estreia do Big Brother All Stars está a dar muito que falar e, como seria de esperar, as escolhas da produção para esta edição já estão a ser alvo de análise por parte dos fãs dos reality shows. Liliana Oliveira decidiu também partilhar a sua opinião e não escondeu a surpresa perante alguns dos concorrentes escolhidos.

Num vídeo publicado nas redes sociais, a jovem começou por explicar que esperava encontrar um grupo com maior vontade de protagonizar o jogo e de marcar a diferença dentro da casa.

«Eu esperava muito mais desta gala. Eu gosto de concorrentes que tenham fome de jogar, que vão para ali com garra», afirmou.

Liliana foi ainda mais longe ao questionar o conceito de "All Stars" aplicado ao elenco desta edição. Para a jovem, existem antigos concorrentes que tiveram uma presença muito mais marcante nos reality shows e que poderiam ter feito parte desta edição.

«Chamar a isto o melhor dos melhores... aquele grupo melhores dos melhores. Para mim não faz sentido porque há pessoas que foram muito mais polémicas, há pessoas que deram muito mais», atirou.

Francisco Monteiro também não escapou às críticas

Entre os nomes que regressaram à casa mais vigiada do País está Francisco Monteiro, um dos concorrentes mais marcantes das últimas edições do Big Brother. A presença de Zaza também mereceu uma análise por parte de Liliana Oliveira.

Conhecida por já ter manifestado anteriormente a sua opinião sobre o vencedor do Big Brother 2023, a jovem voltou a abordar a personalidade do concorrente e considerou que existe uma característica que pode voltar a influenciar a sua participação.

«Já sabem a minha opinião sobre o Francisco Monteiro. Não é desnecessário, mas é um concorrente que não sabe lidar bem com a crítica», afirmou.

Liliana referia-se ainda a um momento protagonizado por Francisco Monteiro durante a gala, nomeadamente à «farpa» dirigida a Diogo Cunha, que também acabou por gerar reações entre os espectadores.

Veja o momento completo.

«Não haviam outras pessoas para porem lá?»

Mas foi ao falar de outros elementos do elenco que Liliana Oliveira se mostrou particularmente surpreendida. Jéssica Maria, Joana Sobral e Diogo Marcelino foram alguns dos nomes que colocou em causa, deixando claro que teria feito escolhas diferentes para esta edição.

«Agora Jéssica, Joana Sobral, Diogo Marcelino, o que é que estão lá a fazer? Tipo, por favor, não haviam outras pessoas para porem lá?», questionou.

A jovem analisou ainda a entrada de Vera, outra das concorrentes que regressou ao formato, reconhecendo que esta teve momentos marcantes, mas considerando que existem outras figuras dos reality shows que poderiam ter sido escolhidas.

«Há ali concorrentes, por exemplo, a Vera, que ok, foi irónica, mas também há outros concorrentes que foram icónicos», explicou.

Recorde a expulsão de Vera na casa mais vigiada do país

A polémica frase sobre Vera

Foi, contudo, outra afirmação sobre Vera que acabou por chamar especialmente a atenção dos seguidores. Liliana Oliveira questionou se determinados comportamentos são suficientes para justificar a presença de uma concorrente numa edição apresentada como um encontro entre os «melhores dos melhores».

«Ser considerada All Stars porque deu três ou quatro chapadas a um concorrente... não acho isso muito bonito, mas se vocês acham que a agressividade faz a pessoa uma estrela...», afirmou.

A declaração não passou despercebida e rapidamente a caixa de comentários da publicação começou a encher-se de mensagens. Vários seguidores lembraram a relação de amizade que Liliana Oliveira tinha, ou terá tido, com Vera, questionando diretamente a jovem sobre a posição assumida no vídeo.

«Mas não eras amiga da Vera?», «Já agora... não eras amiga da Vera?» e «Já não és amiga da Vera?» foram algumas das perguntas deixadas pelos internautas.

Assim, a opinião de Liliana Oliveira sobre o elenco do Big Brother All Stars acabou por gerar tanta discussão como a própria estreia do reality show, sobretudo pelas críticas dirigidas a alguns dos concorrentes e pela posição assumida relativamente a Vera.

Veja as melhores imagens de Vera Cláudia, a concorrente icónica que está a conquistar o público

Veja o vídeo completo.

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Temas: Vera Cláudia Liliana Oliveira Farpas

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