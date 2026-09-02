Garantiu ter tido um caso com famoso jogador do Benfica. Anos depois, casou-se com outro futebolista. Veja como está atualmente

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Recorda-se de Veríssima? Veja como está hoje em dia a ex-concorrente do Secret Story.

Foi há quase 16 anos que Vera Ferreira, mais conhecida por Veríssima, se tornou num dos rostos mais marcantes da primeira edição do «Secret Story - Casa dos Segredos». Com uma personalidade forte e irreverente, a jovem conquistou os espectadores e conseguiu chegar à grande final do reality show da TVI. Como estará hoje em dia?

Atualmente, a vida de Veríssima é bastante diferente daquela que os portugueses acompanharam diariamente através do pequeno ecrã. Longe dos holofotes, mantém-se, ainda assim, ativa nas redes sociais, onde vai partilhando alguns momentos do seu dia a dia e mostrando também como mudou desde a participação no programa. Ainda assim, a ex-concorrente mantém o seu perfil privado.

No Instagram, é possível encontrar vários registos ao lado da família. Vera casou-se com Ricardo Neves a 9 de junho de 2018 e é mãe de Lucas e Ruan.

As fotografias partilhadas pela antiga concorrente permitem ainda perceber as mudanças na sua imagem desde 2010, ano em que entrou na primeira «Casa dos Segredos». Veja tudo na galeria acima.

O segredo que deu que falar

A passagem de Veríssima pelo programa ficou também associada a um segredo que rapidamente despertou curiosidade fora da casa.

Vera entrou no concurso afirmando ter tido um caso com um jogador da Seleção Nacional. Na altura, o nome apontado foi o de Rúben Amorim, então jogador do Benfica.

A alegada relação acabaria, contudo, por ser desmentida publicamente pelo próprio futebolista. Em dezembro de 2010, Rúben Amorim fez chegar às redações um comunicado no qual garantia que as afirmações da concorrente não correspondiam à verdade.

Segundo a nota divulgada na época, Rúben Amorim reconhecia ter visto Vera uma vez, mas negava ter mantido qualquer relação amorosa ou até de amizade com a concorrente.

Apesar da polémica que rodeou o segredo, Veríssima conseguiu chegar ao último dia da competição. Terminou a primeira edição da «Casa dos Segredos» no terceiro lugar, tornando-se num dos nomes que ficaram associados ao início da história do formato em Portugal.

Quase 16 anos depois dessa aventura televisiva, Vera Ferreira segue uma vida afastada da exposição que viveu naquela época e mostra agora nas redes sociais uma faceta muito mais familiar.

Recorde a mais recente entrevista de Veríssima, em 2023:

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Temas: Vera Ferreira Veríssima Rúben Amorim Benfica Ricardo Neves

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