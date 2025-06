Filho de Maria Botelho Moniz como nunca o viu! Pedro Bianchi Prata partilha momento único: «É bom sentir que o nosso filho é feliz»

Pedro Bianchi Prata, cara-metade da apresentadora dos Diários do Big Brother, Maria Botelho Moniz, emocionou os seguidores ao partilhar nas redes sociais um vídeo amoroso do filho Vicente, que tem conquistado corações pela naturalidade e ternura do momento captado.

No vídeo publicado no Instagram, é possível acompanhar cenas do dia-a-dia do menino, repletas de brincadeiras e momentos de afeto entre pai e filho. O momento mais marcante acontece logo pela manhã, quando o piloto vai ao quarto acordar Vicente. Com uma voz meiga, Pedro diz: «Bom dia (...) dormiste bem?», ao que o menino responde de forma terna, desejando igualmente bom dia ao pai e confirmando que dormiu bem.

Na descrição do vídeo, Pedro Bianchi Prata expressou a emoção que sente com a paternidade: «Amor de Pai é algo que não se consegue explicar....só sentindo ❤️ Aqui fica um bocadinho do nosso dia e das nossas brincadeiras 😄😊 É bom sentir que o nosso filho é feliz».

Veja o momento:

Este momento íntimo, partilhado nas redes sociais, revela um lado muito humano e próximo da família, que os fãs da apresentadora acompanham com carinho e admiração.

