24 anos depois, Liliana Matos abre o jogo sobre o «Big Brother 2» e revela amizades que ainda mantém

No «Dois às 10», Liliana Matos, ex-concorrente do «Big Brother 2», partilha memórias e segredos da sua participação no reality show que marcou uma geração. Quase 24 anos depois, Liliana recorda com carinho os 40 dias vividos na casa mais vigiada do país e as amizades que se mantêm vivas até hoje. A ex-concorrente revela que a inscrição no programa foi uma brincadeira com colegas de trabalho, mas que o incentivo dos pais foi fundamental para aceitar o desafio. Apesar da timidez, Liliana embarcou na aventura, sem imaginar o impacto que o programa teria na sua vida. Dentro da casa, Liliana criou laços de amizade com alguns colegas, como Maurício e Elsa, com quem mantém contacto até hoje através de um grupo de WhatsApp. No entanto, nem todos os relacionamentos foram fáceis. Liliana recorda a sua relação com Verónica, mencionando que os seus «santos não se cruzaram». Após o «Big Brother», Liliana enfrentou desafios para recomeçar a sua vida profissional, mas soube aproveitar as oportunidades que surgiram, como as presenças em discotecas. Hoje, Liliana é uma profissional de sucesso no ramo imobiliário e encontra a sua maior alegria no filho Rodrigo, de 17 anos. Liliana reflete sobre o impacto do «Big Brother» na sua vida, reconhecendo que a participação no programa abriu portas e a ajudou a construir a sua carreira. A ex-concorrente recorda com carinho os tempos em que ganhava 20 euros por dia dentro da casa, mas reconhece que o verdadeiro valor da experiência reside nas amizades que construiu e nas lições que aprendeu. Saiba mais em TVI Player